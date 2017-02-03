قوات الاحتلال تحاصر مواطنى امتداد الدرجة الثالثة

(حريات)

تحاصر قوات كثيفة من الأجهزة الأمنية حى امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم .

وكان مواطنو المنطقة تجمعوا يوم الأحد بميدان امتداد الدرجة الثالثة لمحاولة ايقاف بدء الانشاءات بالميدان بعد بيعه لأحد المستثمرين ، فانقضت عليهم الاجهزة الامنية بالسياط والهراوات واعتقلت عددا منهم.

وطوقت أمس حوالى (20) عربة مربعى (13) و(14) بالامتداد ومنعت الدخول والخروج .

وتكررت فى السنوات الاخيرة اصطدامات مواطنى العاصمة مع السلطات الحكومية دفاعا عن اراضيهم ، وعادة ما تتعامل الأجهزة الامنية مع المواطنين بأبشع مما تتعامل قوات الاحتلال ، حيث كثيرا ما اطلقت الذخيرة الحية على المواطنين العزل . وفى اشارة واضحة باجازة قتل المواطنين ، تعهد هاشم عثمان مدير شرطة الانقاذ بعدم مساءلة أى شرطى جنائياً اذا ارتكب فعلاً اثناء (تأدية واجبه) . وقال لدى مخاطبته منسوبي قوات الشرطة بالبحر الاحمر عن تأمين الانتخابات 22 مارس 2015 ببورتسودان ، قال ان (رئيس الجمهورية تحدث عن حماية القانون للشرطى اثناء اداء واجبه وألا يساءل الا باذن من رئاسة الشرطة ) ، وأضاف (الشرطى البعمل واجبو ما عندنا ليهم اذن)!!

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