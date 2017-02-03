مشروع قانون لتقييد المواقع الالكترونية

(سارة تاج السر – الجريدة)

قال وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، إن مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديدة سيتضمن ضوابط جديدة لممارسة العمل في المواقع الالكترونية المعترف بها، كالحصول على تراخيص لمزاولة المهنة، وعد الخطوة تنظيماً للعمل وليس تضييقاً على الحريات الصحفية بالبلاد.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، أنه بعد إجازة المشروع يتوجب على الصحافة الالكترونية الحصول على تراخيص عمل لاسيما المواقع المعترف بها، وأضاف أنه لابد أن تكون هناك مسؤولية بشأن ما ينشر، واعتبر أن الأمر لا يختلف عن تنظيم العمل الصحفي والاذاعي والفضائي، واكد الوزير اقتراب الفراغ من إنشاء مركز للاعلام الالكتروني بهدف التفاعل وانسياب المعلومة الصحيحة لمجابهة الشائعات والمعلومات الغير دقيقة، التي يمتلئ بها الاعلام الالكتروني -حسب قوله- وهو غير معني بالمراقبة.

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)