لجنة الاطباء : اغتيال د.مبارك آدم عربي جريمة اشترك فيها الجهل وتقاعس الدولة عن القيام بأدوارها

(حريات)

نظمت لجنة اطباء السودان المركزية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة ، اول أمس ، للتأكيد على مطلب حماية الاطباء ، وذلك على خلفية قتل طبيب بعيادته الخاصة بسنار.

وقتل الدكتور مبارك آدم عربي – اخصائى الأمراض الجلدية بمستشفى سنار ، والمحاضر بكلية الطب جامعة سنار – يوم الخميس 26 يناير ، بعد اعتداء أحد المرضى عليه داخل عيادته . وألقى القبض على الجانى الذي اعترف بجريمته وقال انه دخل على الطبيب في العيادة وباغته بأربع طعنات وقطع شرايين يده مما أدى لوفاته.

(بيانات لجنة الاطباء أدناه):

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة أطباء السودان المركزية

بيــــان مهــــــم

((حول قضية إغتيال د. مبارك آدم))

زملاء المهنة و الواجب :

المتتبع للمشهد العام في السودان و تطور ظاهرة الإعتداء على الأطباء بشكل خاص يجد أن ما يحدث هو نتاج تطور و تراكم لحالة التدهور على مستوى الحقوق بشكل عام و الشحن السالب الموجه على الطبيب و الكودار الطبية المساعدة و الذي كان الغرض منه إستهداف الرئة التي نتنفس من خلالها هامش الحقوق ، فالأطباء هم أصحاب إرادات حرة في الفعل و العمل و الرأي ، لذلك كان توجيه الآلة الإعلامية الضخمة تصيداً لمنسوبي هذا القطاع العتيق من صحف و بث إشاعات مغرضة لهز الثقة في الطبيب السوداني الذي شهد بكفاءته جميع العالم .

إن جريمة إغتيال شهيد المهنة و الواجب د. مبارك آدم عربي إستشاري الجلدية بسنار ليست جريمة نمطية يختصر أطرافها على جاني و مجني عليه و لكن هي جريمة مركبة أسهم فيها كل من له غرض في فقدان الثقة بين الطبيب و المريض كما ذكرنا سلفاً .

الإخوة المواطنون :

كما كنا دائماً نقدم تحليلاً لظواهر العنف و ماهيتها و توضيح مكامن الخلل في نظام الصحة بالبلاد و دور الطبيب في قيادة عمليات التغيير متبوعاً بسند المواطن الذي يعاني من نفس المشكلة التي يعاني منها الطبيب ، يجب أن نعي معاً المخطط المرسوم بعناية لتصفية العملية الصحية و العلاجية و الأدوار التي يلعبها تجار الصحة في تسريع خطى هذا المخطط و أن نجعل من الصحة الهم الذي يجمعنا معاً .

نترحم على روح شهيدنا الذي رحل ضحية لسياسات إغتيال المهنة و نجدد تأكيدنا على ضرورة سن قانون لحماية المهنة من التصفية بحماية الأطباء و الكوادر الطبية المساعدة .

وعليه وبناء على ما سبق تدعو لجنة أطباء السودان المركزية جموع الأطباء للآتي :

– وقفــــة احتجاجية في يوم الإثنيــــن الموافق 30 / يناير / 2017م الساعة الواحدة ظهراً امام وزارة الصحة الاتحادية في الخرطوم ووقفات مماثلة في ولايات السودان المختلفة .

– الإضراب عن العمل في العيادات الخاصة لمدة ٢٤ ساعة في كل بقاع السودان ابتداءً من صباح يوم الاثنين ٣٠ يناير.

* تدعو اللجنة الطلاب في كليات الطب والعلوم الصحية في الجامعات السودانية المختلفة إلى تنظيم وقفات احتجاجية وتضامنية متزامنة باعتبار طلاب اليوم اطباء الغد وهو كل لايتجزأ.

كما تحيي لجنة أطباء السودان المركزية جموع الأطباء الإختصاصيين بمدينة سنار والذين توقفوا عن مزاولة عملهم في العيادات الخاصة من تاريخ الحادثة الى ما بعد غدٍ الإثنين كتعبير عن الرفض لهذه الجريمة الشنيعة واحتجاجا على التدهور المريع الذي أصاب المهنة وقيمتها، ونؤكد على أن زمن العزلة بين الأطباء وزمن المواجهة أو التصدي الفردي للتحديات والصعوبات قد ولى بلا عودة، وأن الأطباء اليوم جسد واحد متصل من أقصى الوطن إلى أقصاه وأنه لا سبيل لانتزاع الحقوق والحفاظ على شرف المهنة وكرامتها إلا عن طريق تماسكنا وحراكنا المشترك.

إعـــــلام اللجنــــــة

28 / يناير / 2017م.

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بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة أطباء السودان المركزية

توضيح مهم

((عن الوقفات الاحتجاجية لأطباء السودان))

غدا ينظم أطباء السودان عددا من الوقفات الاحتجاجية في العاصمة والولايات احتجاجا على الجريمة الشنيعة التي أودت بحياة د.مبارك آدم عربي استشاري الجلدية بسنار وللمطالبة بالإسراع في سن قانون حماية الطبيب والكوادر الصحية.

على أن تكون الموجهات العامة كالتالي :

* وقفات احتجاجية صامتة سيتم فيها رفع شعارات مكتوبة وتدعو اللجنة الأطباء إلى كتابة الشعارات في البوسترات والأوراق المطبوعة…أمثلة :

((اغتيال د.مبارك آدم عربي جريمة اشترك فيها الجهل وتقاعس الدولة عن القيام بأدوارها)).

((بيئة عمل منهارة = مواطن غاضب = طبيب عاجز))

((يدا بيد لانتزاع الحقوق))

* ترجو اللجنة من جميع الأطباء الالتزام بارتداء اللابكوت والحضور في المكان والزمان المحددين مع الحرص على توثيق الحدث.

المكان: – الخرطوم أمام وزارة الصحة الاتحادية

– الولايات ( حسب ماتحدد اللجان الفرعية).

الزمان: الاثنين ٣٠ يناير – الساعة 1 ظهرا.

إعلام اللجنة

29 يناير ٢٠١٧.

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بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة أطباء السودان المركزية

((تقرير عمل ميداني))

تحيي لجنة أطباء السودان المركزية جموع الأطباء داخل وخارج السودان وتشير إلى مواصلة حراكها الميداني من أجل إعادة ترتيب صفوف الأطباء وتنويرهم والنقاش معهم في كافة القضايا والملفات التي تخص الحراك.

# قضية مقتل د. مبارك آدم عربي:

نفذت لجنة أطباء السودان المركزية وقفة احتجاجية صامتة بوزارة الصحة الاتحادية للتنديد بمقتل الفقيد وللمطالبة بالإسراع في سن قانون حماية الطبيب والكوادر الصحية على الرغم من الوجود الأمني الكثيف ومحاولات إثناء الأطباء عن تنفيذها.

كما نفذت فرعية اللجنة بمدينة سنار بالتعاون مع طلاب كلية الطب جامعة سنار وقفة مماثلة بفناء الجامعة شهدت حضور أسرة الفقيد .

#تضييق أفراد من جهاز الأمن على الأطباء المحتجين :

قام أفراد من جهاز الأمن بالتضييق على بعض الأطباء و تمزيق المنشورات واللافتات المنددة بمقتل الدكتور مبارك و المنادية بحفظ كرامة الأطباء، كما قام الأفراد بالتعدي على هاتف طبيبة و تحطيم شريحة الذاكرة الخاصة بها.

إننا في لجنة أطباء السودان المركزية ندين بشدة هذا السلوك و نعتبره استمرار لعقلية القمع و الضيق بالرأي و الحرية و إخلال واضح بحق حرية التعبير السلمي المكفول في دستور البلاد و في كافة الأعراف و القوانين الدولية و نؤكد أننا لن نتخلى عن هذا الحق و عن كافة الحقوق في سبيل إصلاح النظام الصحي بالبلاد.

#زيارة ميدانية لمستشفى سوبا الجامعي :

عقدت لجنة أطباء السودان المركزية وبحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي و فرعية اللجنة بمستشفى سوبا اجتماعا للجمعية العمومية لمستشفى سوبا الجامعي في ظهيرة الخميس 26 يناير الجاري حيث تم تنوير الأطباء بمختلف جوانب الحراك منذ رفع الإضراب الأخير في نوفمبر وناقش الاجتماع القضايا التالية :

1- رفع الإضراب وبنود المذكرة والمستجدات في مطالب الاطباء.

2- موقف اللجنة بخصوص التنسيق مع ( اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الشرعية).

3- حراك الشارع السوداني والتنسيق مع الأجسام المهنية الأخرى.

4 – التنظيم وإعادة ترتيب الصفوف وتدعيم هياكل اللجنة المختلفة.

5 – آفاق المستقبل و تطور الحراك

وقد اتسم الاجتماع بنقاش مستفيض بين الحضور حول كافة الملفات المطروحة على أن يعقد اجتماع آخر في أقرب فرصة يتم فيه انتخاب وتدعيم اللجنة الفرعية بالمستشفى.

وستواصل اللجنة اجتماعاتها مع الجمعيات العمومية في مختلف المستشفيات و تواصلها مع جموع الأطباء داخل و خارج الوطن من خلال بيانات تفصيلية عن راهن و مستقبل الحراك .

دامت وحدة الأطباء

إعلام اللجنة

30 يناير 2017.

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