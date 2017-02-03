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    • التشرد يهدد آلاف العمال بعد توقف (20) مصنعاً للعطور

    February 1, 2017  

    (لبنى عبدالله)

    كشف عضو اتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس، عن توقف اكثر من (20) مصنعاً للروائح العطرية بسبب زيادة اسعار (السبيرتو)

    واوضح عضو الاتحاد لـ(الجريدة)، ان اصحاب المصانع خاطبوا وزير الصناعة بتفاقم الأزمة ولكن لا حياة لمن تنادي، وأضاف: ‘‘اتصلت بوكيل وزارة الصناعة، والذي بدوره طالب وزير الصناعه بالتدخل لحل مشكلة زيادة اسعار السبيرتو’’. ووصف عباس الزيادة بغير المبررة، ولفت في الوقت ذاته إلى ان ما بين (3- 4) آلاف عامل اصبحوا مهددين بالتشرّد نتيجة لفقدان عملهم، وان اغلبهم من النساء والارامل.

    وفي السياق تقدم عدد من اصحاب محال ومصانع العطور بمذكرة احتجاجية لوزير الصناعة لإعادة النظر في زيادة اسعار (السبيرتو) التي وصفوها بالفادحة.

    (نقلاً عن الجريدة).

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