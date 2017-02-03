وفاة مواطن لعدم توفر سيارة إسعاف بجبل اولياء

(حواء رحمة)

توفي المواطن ابراهيم ادريس، بمحلية جبل أولياء بسبب انعدام المعينات الطبية بمستشفى جبل اولياء وفشل الحصول على سيارة اسعاف تقله بعد تعرضه لحادثة في خزان الجبل أصيب على إثرها بنزيف حاد في الساق.

وقال إبن عم المتوفي سعد عبدالله لـ(الجريدة)، أمس، إن المرحوم تعرض لحادث حركة مؤلم ونقل الى مستشفى جبل اولياء في الحال لكن الأطباء بالمستشفى فشلوا في اسعاف حالته لعدم توفر المعينات حسب قولهم، فضلا عن عدم وجود سيارة اسعاف بالمستشفى، واشار لاتصال الأسرة بمستشفيات أخرى الا أنها فشلت في الحصول على سيارة اسعاف مما جعل المتوفي ينزف لقرابه 3 ساعات منذ اصابته وحتى إيصاله لمستشفى ابراهيم مالك بعد الاستعانة بعربة شرطة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه. وانتقد سعد عدم توفر المعينات وعربات الاسعاف بالمستشفيات خاصة أن محلية جبل اولياء من المحليات الكبيرة وكان يمكن اسعاف المصاب حال توفر الخدمة الصحية في ابسط صورها. وناشد حكومة الولاية بالتدخل العاجل لمنع تكرار ما حدث.

(نقلاً عن الجريدة).

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