هيئة محامي دارفور تنعي الناشطتين المغفور لهما بإذن الله تعالي سعاد منصور ووداد قمر حسين

(حريات)

هيئة محامي دارفور تنعي الناشطتين المغفور لهما بإذن الله تعالي سعاد منصور ووداد قمر حسين

قرآن كريم (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ )

صدق الله العظيم

إنتقلت إلي الدار الآخرة يوم السبت الموافق 28/1/2017 المغفور لها بإن الله تعالي الناشطة الحقوقية /سعاد منصور والتي وأفتها المنية بالولايات المتحدة (كلفورنيا) إثر عله لم تمهلها ,لقد نشطت المغفور لها في قضايا الحقوق والحريات وكانت لها مساهمات مقدرة في العمل الحقوقي والإنساني علي المستويين القومي والإقليمي الدارفوري وتشاطر الهيئة اسرتها الصغيرة وزوجها وبنتها وشقيقها الناشط الحقوقي الغالي شقيفات الاحزان وتسأل الله لها المغفرة والرحمة ,كما تنعي الهيئة الناشطة الحقوقية والباحثة الأستاذة/وداد قمر حسين المحاضرة بجامعة الاحفاد والتي إنتقلت إلي جوار ربها في يوم الاحد الموافق 15/1/2017 إثر علة مفاجئة , لقد كانت المغفورة لها بإذن الله باحثة ساهمت ببحوثها العلمية في قضايا الوطن ,تشاطر الهيئة أسرتها الصغيرة وزوجها وشقيقها الناشط الحقوقي د/بشري قمر الأحزان وإنا لله وإنا اليه راجعون

هيئة محامي دارفور

31/1/2017.

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