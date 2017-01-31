أحد حراس بكرى حسن صالح يصفع وزير الصحة

(حريات)

صفع أحد عناصر الحرس المرافقين لبكري حسن صالح ، النائب الأول لعمر البشير ، صفع وزير الصحة بحر ادريس أبوقردة على وجهه ، أمس الاثنين 30 يناير .

وأكد مصدر موثوق من نيالا، انه أثناء حفل إفتتاح مشروع آبار مياه الشرب بمحافظة (بليل) بولاية جنوب دارفور ، بحضور بكري حسن صالح ، قدم وزير الصحة بحر أبوقردة متاخراً إلى موقع الحفل فاستوقفه أحد حراس بكري وسمع الناس ملاسنات بينهما إنتهت بصفعة وجهها الحرس إلى وجه الوزير ، قبل ان يتدخل ضباط من الجيش والأمن والشرطة وبعض حراس بكري الاخرين ويحولوا دون تطور المشاجرة .

وأضاف المصدر ان الصفعة لم تمنع الوزير الذي غاب بعض الوقت خلف الكواليس من ان يعود ويجلس في المكان المخصص له في الصف الأمامي بجانب بكرى حسن صالح !!!!.

وقال المصدر انه لا يعرف كيف يقبل سودانى ما بمثل هذه المهانة تشبثا بوظيفة او خوفا على رزق , واضاف ان ما حدث يؤكد (غطرسة عناصر الأمن بحكم الحصانات الممنوحة لهم ، كما يؤكد نهج نظام الإنقاذ المغلق والعنصرى في التعامل مع الموقعين على اتفاقات معهم ، حيث انهم ومهما أغدقوا على المتوالين من الوظائف والامتيازات المادية إلا انهم يعتبروهم أجراء لا شركاء) .

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