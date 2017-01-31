ضاحى خلفان يعلن تأييده لترامب في حظر دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى أميركا

(هفنقتون بوست)

أيد ضاحي خلفان، الرئيس السابق لشرطة دبي، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول رعايا 7 دول عربية وإسلامية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وكتب خلفان، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً:

وتابع تغريداته المؤيدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ولقراره الجديد الذي حظي باستياء حول العالم، وأبدى الكثير من المشاهير اعتراضهم عليه، وأوضح خلفان أسباب القرار قائلاً:

وأكد خلفان في تدوينة أخرى حق ترامب في اتخاذ ما يراه من قرارات لحماية أمن بلاده:

وانتقد الرئيس السابق لشرطة دبي أداء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما خلال فترتيه الرئاسيتين، متهماً إياه بأنه احتضن إرهابيين ومطلوبين للعدالة في الوطن العربي:

يذكر أن ضاحي خلفان قد امتدح الرئيس الأميركي ترامب سابقاً مؤكداً أنه يتمتع بالفكر العميق والبساطة:

وأثار قرار الرئيس ترامب بشأن منع دخول مواطني إيران و6 دول عربية لأميركا لمدة 90 يوماً، بجانب عدم السماح بدخول اللاجئين السوريين، ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية.

وينص القرار على أنه اعتباراً من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الآتية: (العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن)، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.

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