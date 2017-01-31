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الفساد بولاية البحر الاحمر : عملية تزوير لرئيس لجنة مع أحد أقربائه يعمل بالأراضي
January 31, 2017
قام رئيس اللجنة اﻻقتصادية بمجلس وﻻية البحر اﻻحمر الحالى ووزير المالية فى عهد ايلا صلاح سرالختم كنة بتعديل منشور مالى يخص ايرادات اﻻراضى من 2% النسبة التى احازها التشريعى الى نسبة 5% بعد احتجاج بلدياته المستشار القانونى عبدالمنعم عبدالقيوم مدير اﻻراضى الحالى وضربا بعرض الحائط بقرارات المجلس وذلك فى ممارسة نهب على المواطن وعملية تزوير فى اشتراك جنائى.
ومعروف عن الاثتين صلاح وعبدالمنعم مشاركتهما فى احداث تزوير كثيرة فى وﻻية البحر اﻻحمر بدء بالقوانين واﻻحكام وانتهاء باﻻراضى واﻻنتخابات.
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