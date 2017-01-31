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    • حركة العدل والمساواة تنعى الاستاذة/ سعاد منصور

    January 31, 2017  

    (حريات)

    حركة العدل و المساواة السودانية

    نعي أليم

    تنعى حركة العدل و المساواة السودانية الناشطة الحقوقية الاستاذة/ سعاد منصور التي وافتها المنية اُمسية السبت ٢٨ يناير ٢٠١٧ بالولايات المتحدة.

    تعتبر الفقيدة واحدة من ابرز الناشطين الحقوقيين السودانيين بالولايات المتحدة ، و كانت صوتا عاليا للمهمشين و النازحين و اللاجئين ، و لعبت دورا بارزا  لتوصيل انتهاكات النظام و جرائمه في دارفور الى المسؤولين و صناع القرار الأمريكي و الدولي ، و بوفاتها تكون دارفور قد فقدت أحدى بناتها المخلصلات اللائى عملن بلا كل او مل لتحقيق السلام و إشاعة حقوق الانسان و قيمها في دارفور و السودان اجمع .

    تعزي الحركة أسرتها و أهلها و جميع معارفها و الشعب السوداني على هذا الفقد الجلل سائلين الله لها الرحمة و المغفرة و أن يجعلها من أصحاب اليمين.

    جبريل ادم بلال

    أمين الاعلام و الناطق الرسمي.

    ٢٩ يناير ٢٠١٧.

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