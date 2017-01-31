(الناهِب العام)..!!

عثمان شبونة

* في نوفمبر من العام الماضي؛ كانت هنالك جلسة لا طعم لها؛ تفوح منها رائحة غير محببة..! الجلسة خصِصت ــ في البرلمان ــ لتعديل الدستور؛ واعتذر عن حضورها المحامي الشهير كمال الجزولي؛ ملخصاً لا جدواها بالكلمات المحكمة التالية: (بما أن الالتزام بالدستور أهم من تعديله، وأن الإنشغال بالتعديل في هذه الحالة مضيعة للوقت والجهد، فإنه يرفض قبول الدعوة).. وزاد على ذلك بحجج في قمة (الوجاهة) والوعي..!

* تساءلنا وقتئذ وقلنا: دعونا ــ بحسن الظن ــ نفترض أن الجزولي لبى الدعوة وسُمِح له (مقاماً ومقالاً) بفعل ما يشاء؛ و(فقهوا قوله) ثم أيدوه؛ وصفقوا له ــ صدقاً أو بهتاناً ــ فهل بعد ذلك سيكون النظام الحاكم في عصمة (من الزلل)؟! هل سيمشي على صراط مستقيم ولا ينزلق في دروب الانتهاكات (الوعرة)؟! هل بلادنا بحاجة إلى تعديلات دستورية مادام الدستور نفسه ينتهك من أعلى سلطة؛ ومادامت المحسوبية تصل ذروتها إذا تم القبض على كادر ينتمي للتنظيم الحاكم؟! الخ.

* وقلنا أيضاً: مع كل الهرج السياسي والفوضي المتصلة بوجود الحزب الحاكم وأجهزته حول الدستور؛ تظل قضية السودان (سياسية) تتعلق بالطفيل نفسه..! فلم يكن الدستور الذي يضعه البشر عقبة لأمة من الأمم (صياغة ــ وتنفيذاً)؛ إنما العقبة الأولى والأخيرة في (إرادة الطغيان) حينما يحكم أمة (على هواه) وترى بعض أجهزته أنها فوق الدستور والقانون..!

* في عدد الأربعاء 25 يناير الجاري؛ خصّ المحامي صالح محمود صحيفة (الجريدة) بحديث مهم لزميلتنا سعاد خضر؛ فحواه (نقد موضوعي) بعدم جدوى استحداث منصب النائب العام في ظل غياب الديمقراطية ووجود القوانين المتعارضة مع الدستور..! فوق ذلك إشار إلى الحصانات التي لا تنفع معها الإصلاحات..!

* حديث المحامي صالح لخص الأزمة ــ بلا كلفة ــ وهي أصلاً واضحة؛ ابتداء من رئيس السلطة الذي (يحكم ويتاجر في ذات الوقت!!) وعليه ما عليه من (الأثقال) المتعلقة بحقوق العباد.. و.. لا يخضع للمحاسبة في (كبيرة أو صغيرة) كأنه ليس ابن آدم وحواء..! لا برلمان أو غيره يجرؤ لمحاسبته أو لمجرد إشارة (خجولة) تخدشه..! فهو (لا يأتيه الباطل) كما يخبرنا حال الحكومة وذراعها الأيمن (البرلمان)..!

* وبعيداً عن (القيادات) التي بنيت على باطل منذ سرقتها لحكم السودان؛ فإن أجهزة السلطة المنتهكة لحقوق الإنسان (فعلاً وقولاً)؛ ثم تتجمل سلطتها خارجياً (بالأكاذيب والفضيلة!)؛ هذه الأجهزة تظل أكبر من أي دستور (بحصاناتها) وألاعيبها الأخرى التي تفضحها الممارسة العلنية؛ دون الحاجة لأمثلة (مكررة)..!

* محمود أشار إلى خلاصة جوهرية بالقول: (إن من صلاحيات النائب العام ملاحقة أي مجرم حتى لو كان مسؤولاً حفاظاً على حقوق الشعب، والنظام الحاكم ليس من أولوياته ملاحقة المجرمين؛ بدليل عدم تقديم المسؤولين المتورطين في قضايا فساد الى محاكمة عادلة، وشدد محمود على أن الحصانات لا تمكن من تحقيق اصلاحات أساسية في النظام العدلي بالبلاد، وتمسك بأهمية تطبيق اصلاحات تساهم في تحقيق متطلبات البند العاشر الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان؛ والتي تتمثل في تقديم مساعدات ضرورية لاجراء اصلاحات في القوانين بالإلغاء أو الإضافة والتعديل حتى تتواءم مع الدستور والمعايير الدولية). انتهى.

* ما أعلمه جيداً أن أذرع الدكتاتورية (القابضة) المسيطرة على بلادنا؛ لا تحترم (معايير دولية) أو حقوق إنسان؛ بل يبوح بعض سدنتها متفاخرين بذلك دون مبالاة (من خلال تجارب شخصية وعامة!) بينما الحكومة (المُستعبَدَة) لها وجه آخر يطأطئ وينكسر سراً وجهراً أمام الخارج؛ ثم نراه يستأسد داخلياً على الدوام.. فهل ننتظر من استحداث منصب النائب العام تغييراً لطِباع المنافقين؛ الجهلة؛ والمجرمين؟!

* إن الدكتاتورية ستظل دائماً فوق النقد؛ فوق الدستور؛ وحقوق الإنسان (ترف) بالنسبة لديها؛ فالأصلح البحث عن سبل أبعد من (شكليات) مؤسساتها الموضوعة تحت (مركوب) الدكتاتور..! أعني سُبل جماعية تدك هذا الواقع السياسي الذي لا يشرف (الموتى) ناهيك عن الأحياء..! ولا سبيل أوسع من العصيان والثورة..!

* بإختصار: حاجة السودان إلى قائد شرعي (لا شق فيه) وحكومة محترمة (بلا عصابات) تظل ماسة أكثر من حاجته إلى (دواوين) يصفعها الطغيان والفساد المحصَّن (بالحديد المسلح)..! السودان ظل يفتقد النائب العام (الحق) هذا صحيح.. ولكنه في أشد الافتقاد لجهة تردع (الناهِب العام)..!!

أعوذ بالله

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