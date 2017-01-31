قصة قصيرة : أطفال الخور !

سامح الشيخ

لم يكونوا تعساء كما نظن نحن لكن نحن التعساء بوجودهم داخل الخور الكبير .الذي صار لهم مسكن ، وصارت المهدئات والعقاقير والمسكنات لمعظم الذين خارج الخور ملجأ لينعموا بنوم او براحة مصطنعة واطمئنان زائف لعبادات وصلوات ، لم تنهاهم عن فواحش القول والعمل ومنكر القول والعمل.

يخرج ابو طرادتين ذو الخمس عشر ربيعا يوميا في الصباح الباكر من الخور . ليبحث عن رزقه حاملا معه صندوقه الذي يحتوي على احتياجات مسح الاحذية ،ومعه كلبه ،ولهذا الكلب قصة معه فقد وجده في احد المرات في احد مكبات القمامة بافخر الاحياء بالخرطوم ،حيث تتميز الاحياء الفاخرة بالخرطوم ببيوت فخمة يبدو اثر انتفاخ كروش ملاكها من انتفاخ صدام العربة ذات الدفع الرباعي الواقفة امام معظم المنازل وبرقم الفخامة البادية من الخارج ، الا ان شوارع احياء الخرطوم الراقية لا فرق بينها وبين شوارع الاحياء الاخرى الفقيرة حيث تدل القزارة ومستنقعات مياه المطر والاكياس البلاستيكية الملقاة والذباب والبعوض على عدم وجود دولة ، ووجود حكومة فاسدة وموظفين في معظمهم فاسدين فرحين بغرة اثر الصلاة وعرضها وطولها على الجبين في حين انهم لا يقومون بواجبهم ومقصرين في عملهم ومعظمهم لا يتوانى في اخذ الرشوة.

وجد اب طرادتين هذا الجرو وهو يوشك على الموت من الهزال والجوع في مكب القمامة ذاك . لم يتردد ابو طرادتين حين رأي ذلك الجرو في ان يحمله ويضمه الى صدره ويسرع به الى اقرب بقالة ويشتري له كيس من اللبن المبستر الذي يباع بدكاكين العاصمة التي تئن بوجود القاذورات في كل مكان ، ما عدا اماكن التصوير شارع النيل وشوارع الخرطوم القديمة التي تشكل شكل العلم البريطاني والتي هندسها وخططها المستعمر البريطاني قبل خروجه بعد تأسيس دولة اصر سكانها على بقاءها كوطن .

هكذا بدات العلاقة بين ابو طرادتين الفتى ذو القلب الرحيم وكلبه الذي اطلق عليه اسم مجروس الذي صار يتبعه في كل مكان مشكلا له مع الايام حراسة من كل اشكال العنف والتحرش الجنسي الذي يعانيه الاطفال المشردين في المدن فمجروس لا يمكن ان يقابل احسان الا باحسان لا كما يفعل بعض الذين يسمون انفسهم بشرا.

في احد الامسيات وبينما اب طرادتين عائدا الى مأواه بالخور وبينما هو في منتصف الميدان الذي يمر بمحازاته الخور الذي يعيش به ابو طرادتين واقرانه من الفتيان والفتيات ، اذا بمجروس يزمجر ويركض نحو مجموعة من الكلاب الضالة كانت تلتف كثعبان اصلة الاناكوندا حول كرتونة ، صغيرة هاجم الكلب مجروس تلك الكلاب بشراسة والتحم معهم في معركة حامية الوطيس من هولها ومن عنفها جعلت جميع من بداخل الخور من السكان ان يصعد خارجا ليرى لما صديقهم مجروس هائج بمثل هذه الشراسة فقد كان صوت نباحه وزمجرته مألوفا لهم خصوصا عندما يحس ان صديقه اب طرادتين يتعرض لخطر ما.

انتهت المعركة بين الكلب مجروس والكلاب الاخرى بهروب الكلاب الضالة وانتصار مجروس عليها ، بقي مجروس واقفا امام الكرتونة التي كان يتحلق حولها تلك الكلاب واخذ ينبح مناديا لابو طرادتين صديقه فهرول نحوه صديقه ومن خلفه بقية سكان الخور من الاطفال والمراهقين والمراهقات المشردين ، نحو الكلب مجروس وتلك الكرتونة التي لم يتفاجئوا بوجود طفله جميلة بداخلها فقد كان اطفال الخور من اكثر من وجد اطفالا ممن يسمون فاقدين السند ويقومون بتسليمها للسلطات. لكن المفاجئة كانت هنا من سميرة صندوق وهي اكثر اصدقاء ابطرادتين قربا وحميمية منه ، ولقبها صندوق لانها كانت تدير الصندوق التعاوني الذي يساهم فيه كل سكان الخور بمبلغ صغير يدخر لعلاج من يقع مريضا منهم .انتابت سميرة صندوق موجة عارمة من البكاء عند رؤيتها الطفلة وضمتها الى صدرها ورفضت ان تعطيها لأي أحد حتى لا يقوم بتسليمها للسلطات ومن ثم تحويلها لاحد دور الرعاية ، وقالت انها ستعتني بها وتربيها ووافقها ابطرادتين على ذلك فقد كانا متفقين على الزواج هي وهو في عيد الفطر المقبل وكانوا يجهزون للانتقال لخور المنطقة الصناعية بعد ان وجدوا مكانا فيه يصلح عشا للزوجية لهم ، سينتقلون اليه اربعتهم قريبا بالعيد المقبل سميرة صندوق وزوجها لاحقا ابطرادتين وكلبهم مجروس وبنتهم بالتبني التي اسموها أميرة .

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