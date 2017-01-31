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    • راشد عبد القادر : لم ارى سارقا يسيئ لصاحب البيت الا نحن الاسلاميين

    January 30, 2017  

    (راشد عبد القادر – فيسبوك)

    ما اعلمه يقينا

    ان الامام الصادق كان رئيس وزراء منتخب

    واننا فى الحركة الاسلاميه انقلبنا عليه وعلى الديمقراطيه ..ثم مضينا فى الاساءة للرجل دون ان نستحى ومازلنا

    ولم ارى سارقا يسيئ لصاحب البيت الا نحن الاسلاميين.

    ….

    رغم موقفى السياسى منه ونقدى له

    الا ان الشهادة لله تضطرنى للقول

    ان الامام الصادق المهدى

    مهما كنت مختلفا معه او لئيما او حادا فى الكلام عنه الا انه يلتقيك بترحاب كبير وصدر مفتوح واصغاء تام واهتمام بالغ ويرد عليك بكل ادب وتواضع

    وهذا ما لا تجده عند اى من الاسلاميين.

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    التعليقات

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    2 تعليق على “راشد عبد القادر : لم ارى سارقا يسيئ لصاحب البيت الا نحن الاسلاميين”

    1. Salah Ibrahim في January 30th, 2017 11:16 pm

      الإسلاميون لا أمان لهم!!

    2. almisahir fi izzallail في January 31st, 2017 10:10 am

      طيب يا اخ راشد من فضلك تكرم وورينا ليه الاسلاميين بيسيئوا للناس.. هل استعلاء على الآخرين؟ ام الاساءه للآخرين وردت فى كتاب دين درستوه فى حلقات التجنيد؟ وتكون مشكور لو كلمتنا شويه عن ايه الخلآّك تغادر سفينة الاسلاميين؟ “ان شالآ” يكون عدد اللى غادروا السفينة معك كبير ويزداد كل حين! كمان المهم اللى قال عبدالله محمد احمد انه قام بتجنيدو للاخوان فى كلية الخرطوم الجامعيه سنة 1953 تحلل عن الفكر الاخوانىّ!
      سؤال تانى سغيرونى.. اسمك راشد..هل الاسم دا اسم سُمّيتَ به أُسريا بذبح سمين ولآ كان اسم حركى مستلف اُلحق بك فى لاحق من الزمان؟ لآن الشيخ الترابى قالها بعضمة لسانو ان الاخوان استفادوا من الشيوعيين فى كثير من ممارساتهم واساليبهم وتكتيكاتهم واسلموها..يكونوش استلفوا اسماء كمانّ !

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