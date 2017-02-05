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    • حركة/ جيش تحرير السودان تنعي الناشطة الحقوقية سعاد منصور

    January 30, 2017  

    (حريات)

    حركة/ جيش تحرير السودان تنعي الناشطة الحقوقية سعاد منصور

    بمزيد من الحزن والأسي ينعي الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور وأعضاء حركة/ جيش تحرير السودان الناشطة الحقوقية ، الأستاذة/ سعاد منصور التى إنتقلت إلي جوار ربها يوم أمس السبت الموافق 28 يناير 2017م بالولايات المتحدة الأمريكية (كاليفورنيا) إثر علة لم تمهلها طويلا ، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والوقوف بجانب قضية وطنها وشعبها ومناصرة قضايا المسحوقين من ضحايا نظام البشير.

    كانت الفقيدة عليها الرحمة شعلة من النشاط والحيوية في الدفاع عن قضايا المظلومين والمقهورين ، وسجلت حضورا أنيقا مع شعبها في معسكرات النازحين واللاجئين وشاركت في عديد الأنشطة والورش والسمنارات التى تهتم بالأزمة السودانية عامة والدارفورية خاصة وسبل إيجاد حلول ومعالجات جذرية لأسبابها وصولا إلي وطن محترم تسود فيه المواطنة المتساوية والحريات الفردية والجماعية ونظام حكم ديمقراطي راشد وتداول سلمي للسلطة وإنصاف الضحايا ومحاكمة رموز الفساد والإستبداد.

    التعازى موصولة لأسرة الفقيدة وزوجها الأستاذ/ الدسوقي نصر أحمد وشقيقها الأستاذ/ الغالي شقيفات وإبنتها إيمان الدسوقي وكل معارفها وزملائها وأصدقائها داخل وخارج الوطن.

    إنا لله وإنا إليه راجعون

    محمد عبد الرحمن الناير

    الناطق الرسمى باسم مكتب رئيس الحركة

    29 يناير 2017م.

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    تعليق واحد على “حركة/ جيش تحرير السودان تنعي الناشطة الحقوقية سعاد منصور”

    1. حمدالنيل في January 31st, 2017 4:39 am

      تغمدهاالله بواسع الرحمة والغفران وجعل مثواها جنات النعيم، وألهم ذويها الصبر وحسن العزاء.
      إنا لله وإنا إليه راجعون.

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