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    • رباح الصادق تتخطى مرحلة الخطورة

    January 29, 2017  

    (حريات)

    تعرب أسرة (حريات) عن امتنانها للمولى عز وجل وعن بالغ سعادتها بتخطى الأستاذة / رباح الصادق المهدى ، نائبة رئيس التحرير ، لمرحلة الخطورة وخروجها اليوم من غرفة العناية المكثفة ، اثر اصابتها بجلطتين فى الرئة ، يوم الجمعة 27 يناير  .

    ورباح ، الصادقة الهميمة عالية التطلب من نفسها ، ترهق جسدها بروحها العالية ، بمثل ما يرهقه ضغط احساسها الانسانى الشفيف بشعبها يرزح تحت وطأة سلطة المسبغة والمقتلة والمذلة والانحطاط الشامل .

    قلوبنا معك رباح ، ودعواتنا للمولى عز وجل ان يمن عليك وعلينا بتمام عافيتك ، ويعلم تعالى كم نحتاجك وكم يحتاجك شعبك فى معركته لأجل حريته ورفاهه وسلامه .

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    التعليقات

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    4 تعليق على “رباح الصادق تتخطى مرحلة الخطورة”

    1. عزالدين عثمان في January 29th, 2017 7:28 pm

      الف حمدالله على السلامه للكنداكة رباح

    2. هلال زاهر الساداتي في January 29th, 2017 7:50 pm

      أسبغ الله عليك كامل الشفآء وتمام الصحة وأبقك ذخرا” لوطنك وشعبك

    3. هلال زاهر الساداتي في January 29th, 2017 8:37 pm

      أسبغ الله عليك كامل الشفآء وتمام الصحة وقواك وأبقاك ذخرا” لوطنك وشعبك

    4. حمدالنيل في January 30th, 2017 4:37 am

      دعواتنا لها بالشفاء العاجل

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