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    • (معارض) فى ضيافة جهاز الأمن بهيلتون انجمينا !!

    January 28, 2017  

    (حريات)

    كشف مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) عن علاقة قيادى سابق فى احدى حركات المعارضة السودانية بجهاز الأمن.

    وأوضح ان القيادى السابق (أ . ح) وصل الى العاصمة التشادية انجمينا قادما من مصر يوم 26 يناير الجارى ، وكان فى استقباله بالمطار أحد ضباط جهاز الأمن السودانى الذى اصطحبه لمقر اقامته بفندق هيلتون انجمينا حيث حجز له مسبقاً .

    وأضاف المصدر ان القيادى السابق ظل يتعامل مع عناصر جهاز الأمن السودانى بالقاهرة منذ عام 2014 ، بدعوى انه يتفاوض لأجل السلام ، فى حين كانت تعاملاته من وراء ظهر حركته .

    وقال ان حركته انتبهت مؤخرا جدا لتعاملاته فأصدرت قرارا بفصله . وأضاف ان المعنى كان من اختراقات العمل المعارض الخطيرة ، حيث لم يكن مطلوباً منه المعلومات وحسب وانما كذلك تخريب العلاقات الخارجية وحرف الخط السياسى وتوسيع الخلافات بين القوى المعارضة ، وقال المصدر الموثوق انه مندهش لكون المعارضة السودانية ، وأجهزة الاستخبارات المصرية ، لم تنتبه لنمط الحياة المترفة الذى كان ينعم به (أ . ح) فى مصر طيلة الثلاث سنوات الاخيرة من شقق فاخرة ودعوات فنادق ومطاعم خمسة نجوم ، والتى كانت نفقاتها على جهاز الأمن بالقاهرة ، بعد اقتطاع عناصر الجهاز نسبة متفق عليها من النفقات المقررة !

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    التعليقات

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    3 تعليق على “(معارض) فى ضيافة جهاز الأمن بهيلتون انجمينا !!”

    1. طه جعفر الخليفة في January 28th, 2017 1:10 pm

      لماذا لا يتم نشر اسمه كاملاً؟

    2. عزالدين عثمان في January 28th, 2017 4:14 pm

      اتفق مع الاخ طه جعفر بل وأضيف لماذا لا تذكر اسم الحركة التي كان ينتمي إليها؟؟

    3. ود الشيخ في January 28th, 2017 5:05 pm

      لاضرورة للتغطية لمن باع نفسه..

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