(معارض) فى ضيافة جهاز الأمن بهيلتون انجمينا !!

(حريات)

كشف مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) عن علاقة قيادى سابق فى احدى حركات المعارضة السودانية بجهاز الأمن.

وأوضح ان القيادى السابق (أ . ح) وصل الى العاصمة التشادية انجمينا قادما من مصر يوم 26 يناير الجارى ، وكان فى استقباله بالمطار أحد ضباط جهاز الأمن السودانى الذى اصطحبه لمقر اقامته بفندق هيلتون انجمينا حيث حجز له مسبقاً .

وأضاف المصدر ان القيادى السابق ظل يتعامل مع عناصر جهاز الأمن السودانى بالقاهرة منذ عام 2014 ، بدعوى انه يتفاوض لأجل السلام ، فى حين كانت تعاملاته من وراء ظهر حركته .

وقال ان حركته انتبهت مؤخرا جدا لتعاملاته فأصدرت قرارا بفصله . وأضاف ان المعنى كان من اختراقات العمل المعارض الخطيرة ، حيث لم يكن مطلوباً منه المعلومات وحسب وانما كذلك تخريب العلاقات الخارجية وحرف الخط السياسى وتوسيع الخلافات بين القوى المعارضة ، وقال المصدر الموثوق انه مندهش لكون المعارضة السودانية ، وأجهزة الاستخبارات المصرية ، لم تنتبه لنمط الحياة المترفة الذى كان ينعم به (أ . ح) فى مصر طيلة الثلاث سنوات الاخيرة من شقق فاخرة ودعوات فنادق ومطاعم خمسة نجوم ، والتى كانت نفقاتها على جهاز الأمن بالقاهرة ، بعد اقتطاع عناصر الجهاز نسبة متفق عليها من النفقات المقررة !

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