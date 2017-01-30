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    • عندما يصبح ظلم الناس وقهرهم ثقافة نظام

    January 28, 2017  

    (صباح آدم – فيسبوك)

    عندما يصبح ظلم الناس وقهرهم ثقافة نظام.. عندما يصير العنف هو منهج حكومة تتفكك المؤسسات ويسود نظام الغاب ويبرز الطغاة ويصبح المجتمع فى حاجة ماسة لعقد اجتماعى جديد يعيد به صياغة الحياة ويبنى به الدولة الحديثة ذلك ما بتنا فى أمس الحاجة إليه فى بلدنا السودان.

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “عندما يصبح ظلم الناس وقهرهم ثقافة نظام”

    1. عبدالمنعم الصديق في January 29th, 2017 3:00 am

      قصة حكومه ودوله دى ما موجوده خالص . الموجود تجمع بتاع عصابات بتدافع من مسروقاتها التمت والمرتقبه . فى سبيل دا يعملو أى شى . ما فى حاجه أسمها دستور وقانون ودين وقيم . الحل فى القبض على العصابات وتطبيق العداله عليها .

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