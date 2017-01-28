الكويت والكلمة المريرة ( بدون )

بدرالدين حسن علي

عشت في الكويت 12 عاما ، حضرت خلالها بعض قضايا العمالة الآسيوية ضد سودانيين ، وفي ذات مرة من المرات دعاني صديق لحضور محاكمته ، كان القاضي سوداني حكم عليه بغرامة 2000 دينار كويتي أو ما يعادل 6000 دولار أمريكي ، بالطبع تم تنفيذ الحكم .

قبل عدة أيام طالعت خبرا بإعدام عدد من المجرمبن منسوبا لوكالة الأنباء الكويتية ، ومن ضمن المجرمين أحد أبناء الأسرة الحاكمة، وهو ما يقع فيما يسمى بالعدالة الناجزة ، والكويت كما هو معروف بلد خليجي صغير ولكن له دستور وقوانين تحكمه ، ومجلس أمة له الكلمة العليا وحاكم يلتزم بقرارات المجلس ، يعني باختصار ديمقراطية حسب ظروف البلد ، وكمثال فقد جاء وفد حكومي من السلطات السودانية عقب إنقلاب 30 يونيو 1989 مطالبا بترحيل كاتب هذه السطور للسودان لمهاجمته الحكومة السودانية في صحيفة الوطن الكويتية إلا أن السلطات رقضت ذلك باعتبار أنه من سلطات

الصحيفة !!!!!

ولكن القانون الكويتي يتشدد كثيرا فيما يتعلق بأي حديث عن أمير البلاد

وكانت محكمة بداءة في عام 2013 قد أدانت مسلم البراك وهو عضو مجلس أمة سابق ومعارض بالإساءة للشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير البلاد، في خطاب له ألقاه في عام 2012، ناشد فيه الأمير تجنب “الحكم الاستبدادي”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن انتشرت خارج مبنى المحكمة في مدينة الكويت، لكن المحاكمة لم تشهد تظاهرات كالتي صاحبت محاكمته في 2013.

وقال مسلم البراك، من جانبه، إنه مستعد لتسليم نفسه إلى قوات الأمن.

وخاض البراك لفترة طويلة خلافا مع السلطات بشأن تعديلات أدخلت على قانون الانتخابات في عام 2012، وهي التعديلات التي قال عنها البراك ومعارضون آخرون إنها تهدف إلى منعهم من تولي السلطة.

واحتل البراك عناوين الصحف الرئيسية في عام 2012 عندما ألقى خطابه موجهًا حديثه لأمير البلاد: “باسم الأمة، باسم الشعب، لن نسمح لك يا سمو الأمير بممارسة حكم استبدادي.”

وتجنبت البلاد احتجاجات حاشدة على غرار الربيع العربي، لكن الكويتيين خرجوا في تظاهرات حاشدة إلى الشوارع في عام 2012، احتجاجا على تعديلات أدخلها الأمير على قانون الانتخابات.

ومع سماح الكويت بمزيد من حرية التعبير مقارنة ببعض دول الخليج، لا تزال كلمة الفصل في شؤون البلاد بيد الأمير.

وأجريت سلسلة من المحاكمات السياسية، وسحبت السلطات الجنسية من بعض الكويتيين خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي أثار انتقادات دولية وموجات غضب داخلي.

لم أستغرب ولم أندهش لخبر المحاكمات ، بقدر ما كنت مستغربا ومندهشا للغزو العراقي للكويت عام 1990 .

السودان بلد عربي وإفريقي كبير جدا والعدالة فيه صفر على الشمال والأحوال فيه متردية بشكل غير مسبوق ، ولا مقارنة بين الدولتين ؟؟؟؟؟ولكني أشفق على سياسات الكويت خاصة فيما يتعلق بسحب الجنسية والكلمة المريرة ” بدون ” !!!!!

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)