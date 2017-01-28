حشود المهدى

صلاح جلال

تحدثت مع صديق ممن أعزهم فى السودان ودائما ألجأ إليهم لأسمع التقييم الامين والمعلومة الصحيحة

سألته عن عودة السيد الصادق المهدى فقال لي

والله يا حبيب بينكم وإستلام السلطة فى السودان الحبيب الإمام

قلت له أشرح كيف ؟

قال لي الحشد جامع لم يغيب عنه جنس فى السودان ولا جهة وتوازن عمرى واضح ما بين الابن والأب والجد ومستوى واحد من الحماس والتصميم لا مثيل له

والله لو السيد الصادق صعد المنبر وقال لهم نكمل هذا الخطاب فى القصر كان سيكون له ذلك مهما كانت التضحيات

هذا النظام مستمر وباقى بالقوة فقط وحُلم السيد الصادق الذى لا يفضل المواجهات

النظام يعيش بالقوة على هامش عدم رغبة الإمام دفع الجماهير لمواجهة مكلفة

لكنى على اليقين ان الرجال والنساء الذين حضرو للاستقبال عندهم الجاهزية للحسم

الانقاذ بتضيع فى فرص ممنوحه لها لتنزل دون تكاليف

ولكن ستصل المرحلة. التى لا يسمع الناس التوجيه بالصبر والحكمة وسيقومون لإجتثاثها بعنف لا يبقى ولا يذر

هذا رأى اليوم بمفردات صديق لخصتها لكم

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)