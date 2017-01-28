تجهيز أسماء الإرهابيين المصريين بالخارج لإرسالها إلى (ترامب)

(حريات)

كشف مصدر أمني مصرى عن أنه يجرى حاليًا تجهيز قوائم بأسماء الإرهابيين المصريين بالخارج لإرسالها إلى الادارة الامريكية الجديدة .

وأوضح المصدر الامنى للـ(بوابة نيوز) ان هذه القوائم تتضمن اعترافات العناصر المقبوض عليها فى استهداف سفارتى إيطاليا والنيجر، والهجوم على فندق بالغردقة، وتنفيذ هجوم استهدف عددًا من السائحين بمعبد الكرنك بالأقصر، مع توثيق كامل لاعترافات العناصر الإرهابية المضبوطة، وترجمتها إلى عدة لغات، أبرزها الإنجليزية، الإيطالية والفرنسية.

وأضاف ان القوائم تتضمن أسماء عدد من التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع الجماعة الإرهابية، والتى صدرت بحقها أحكام، وهى هاربة خارج البلاد، فى دول لا تتعاون أمنيًا مع القاهرة، لإرسالها عبر القنوات الرسمية، لمكتب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ويأتى ذلك فى إطار حرب الدولة المصرية على الإرهاب وفى ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة، والتقارب الواضح بين الإدارة الأمريكية الجديدة، وتولى «ترامب» السلطة رسميًا، وتواصله المستمر مع القيادة السياسية المصرية، المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

(مصدر التقرير أدناه):

http://www.albawabhnews.com/2342259

(للمزيد أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=217028

http://www.hurriyatsudan.com/?p=216738

http://www.hurriyatsudan.com/?p=216978

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