رساله من الجبهة الوطنية العريضة حول مقترح قيام المركز الموحد لاسقاط النظام

(حريات)

بِسم الله الرحمن الرحيم

رساله من الجبهة الوطنية العريضة حول مقترح قيام المركز الموحد لاسقاط النظام

١/ قدمت الجبهة الوطنية العريضة مقترحا لإنشاء مركز موحد لاسقاط النظام يضم كل الكيانات الشبابيه والسياسية والمهنية والنقابية و ذوى المطالب والتى ترفض الحوار مع النظام موقفا نهائيا، وتسعى الى اسقاط النظام عبر العصيان المدنى والاضراب السياسى والانتفاضة الشاملة.

٢/اصدرت كثير من القوى بيانات تؤيد المقترح و تبدى رغبتها وتعلن عن عزيمتها فى العمل فى هذا المركز الموحد.

٣/ اصدرت القوى الشبابيه الفاعلة فى كل تنظيماتها بيانات واضحة، تؤيد و تستعجل قيام المركز الموحد منها.

ا – تجمع شباب العصيان لإسقاط النظام فى بيانها بتاريخ ٧ يناير ٢٠١٧ويتكون هذا التجمع من كيانات شبابية بلغت ٥٩ كيانا.

ب- حركه 27نوفمبر

ج- تنظيم ناسنا

د- اتحاد مجموعات الثورة السودانية المكون من ١١ كيانا هى “مليونية المطالبة يتنحى البشير ونظامه” و”اتحاد تنسيق عصيان ١٩ديسمبر” و “شباب ضد فساد الموتمر اللاوطنى” “مجموعة كل السلطة بيَد الشعب” “صحيفة الراكوبة بالفيس بوك” و قروب “احبك يا سودان” و”قروب عصيان ضد الطغيان” و”مجموعة عشانك يا وطن “و”حركة خلاص” و “حركه قرفنا” و “حركة ناسنا”.

٤/ اصدرت ايضا قوى سياسية بيانات تعلن تأييدها و دعمها للمركز الموحد منها

ا- موتمر الكنابى

ب-الحزب الاتحادى الديمقراطًى الاصل المعارض

ح- جبهة القوى الثورية المتحدة

د- تحالف كردفان من اجل الحقوق

٥- اصدرت قوى الاجماع بيانا تاريخيا تعلن فيه رفضها لاى حوار مع النظام وتدعو الى اسقاط النظام خيارا وحيدا أوحدا وتؤيد قيام مركز موحد لاسقاط النظام وهو قوى مكونه من عدد من الاحزاب و الكيانات السياسية الوطنية.

٦- ابرمنا اتفاقا مع الحزب الشيوعى السودانى هو جزء من قوى الاجماع الوطنى يرفض اى حوار مع النظام و يسعى لاسقاط النظام و قيام مركز موحد للمعارضة.

٧- ابرمنا ايضا اتفاقا مع الحركة الشعبية برفض اى حوار مع النظام والعمل على اسقاط النظام و قيام مركز موحد لاسقاط النظام والحركه جزء من نداء السودان.

٨- خاطبنا قوى نداء السودان للتخلى عن اى حوار مع النظام والعمل على اسقاط النظام خيارا أوحدا ولكن قوى نداء السودان لم تتخل بعد عن الحوار مع النظام عبر المنابر الإقليمية والدولية، وانها كما كانت تلجأ لخيار الانتفاضة كخيار بديل اذا لم يتم الاتفاق مع النظام عبر الحوار، و لكنها اشارت الى العمل على وحدة المعارضة دون ان تبين الغرض من تلك الوحدة، وبالتالى فان مشاركتهم اومشاركة اى منهم فى المركز الموحد رهين بتخليهم كلية عن اى حوار مع النظام.

٩- ان مهمة المركز الموحد هو تحديد مواقيت الحراك ألشعبى وكيفية الحراك وتصعيده وادارته حتى يصل مرحله الانتفاضة الشاملة التى تطيح بالنظام والاتفاق على البديل الديمقراطى و الإشراف على الفتره الانتقالية والتى يتم خلالها تطهير الساحة السياسية من الفاسدين ومحاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جرما فى حق الوطن و المواطن وازاله كل المظالم والاتفاق على البرنامج البديل.

١٠/ لم يعد ما يبرر تاخير قيام المركز الموحد لاسقاط التظام ومن ثم فانا و ازاء مواقف القوى الشبابية والسياسية الراغبة فى قيام المركز الموحد نقترح قيام المركز فورا من القوى التى أعلنت موافقتها على قيامه و ندعو القوى المهنية و النقابية والمطلبية ان تعلن و توكد انضمامها للمركز الموحد لاسقاط النظام.

١١- لكل القوى المنضوية فى المركز، ان تحدد مندوبيها، ونقترح ان يكون لكل تحالف مندوبان و لكل كيان مندوب واحد يكونون معا قياده المركز الموحد لاسقاط النظام.

لقد دقت ساعة الخلاص وتجمعت قوى المقاومة، فلا يتخلفن احد عن شرف النضال والقتال بكل الوسائل السلمية لازالة هذا النظام الذى لا يسنده الا فاسد اومنتفع و لن يرحم الشعب والتاريخ من يتخلف عن مسيرة الشعب الظافرة من اجل العزة والكرامة والعيش الكريم.

على محمود حسنين

رئيس الجبهة الوطنية العريضة

الأربعاء ٢٥/يناير/٢٠١٧

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