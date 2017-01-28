مادلين أولبرايت تتحدى ترمب.. سأعلن إسلامي

(وكالات)

في رد جريء على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بوقف تدفق اللاجئين من عدد من البلدان العربية، وإيقاف العمل ببرنامج استقبال اللاجئين السوريين تحديداً لمدة 120 يوماً، أعلنت مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية السابقة في عهد بيل كلينتون، بتغريدة على تويتر أنها مستعدة لأن تسجل نفسها على أنها مسلمة.

وقالت أولبرايت المنتمية للحزب الديمقراطي في تغريدة الأربعاء: “تربيت تربية كاثوليكية، وبعدها أصبحت “أنتمي للكنيسة الأسقفية، وفي وقت لاحق اكتشف أن عائلتي ذات جذور يهودية، وها أنا اليوم مستعدة لأن أسجل نفسي كمسلمة تضامناً” مع اللاجئين.

وفي وقت لاحق الأربعاء غردت “أول امرأة تتولى الخارجية الأميركية” بصورة لتمثال الحرية، وكتبت تحتها “على أميركا أن تبقى مفتوحة لكل الأطياف والأديان”، واسمة تغريدتها بهاشتاغ أهلاً باللاجئين #RefugeesWelcome.

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