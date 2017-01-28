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    • تدشين كتاب د. سلمان : (السودان ومياه النيل) باتحاد الكُتّاب غدا السبت

    January 27, 2017  

    (حريات)

    اتحاد الكُتّاب السودانيين

    يسرهم دعوتكم لحضور تدشين وعرض كتاب الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان : السودان ومياه النيل ..النزاعات والمفاوضات والاتفاقيات ومستقبل علاقات دول الحوض.

    الزمان: السبت 28 يناير 2017

    الساعة السابعة والنصف مساءً

    المكان: مقر اتحاد الكُتّاب السودانيين

    شارع 29 – العمارات

    والدعوة عامة

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