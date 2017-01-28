منظمة الشفافية الدولية: السودان (خامس) أكثر الدول فساداً في العالم

(حريات)

جاء السودان كخامس أكثر الدول فساداً في العالم لعام 2016 ، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية الصادر أمس الأول 24 يناير.

ومن أجل تحديد تصنيفها السنوي ، تستند منظمة الشفافية الدولية الى معطيات تجمعها (13) مؤسسة دولية ، بينها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وبحسب تقرير المنظمة للعام 2016 والذي شمل (177) دولة ، تقاسمت الدنمارك ونيوزلندا صدارة الدول الاقل فسادا والأكثر شفافية في العالم ، ثم فنلندا ، السويد ، سويسرا ، النرويج ، سنغافورة ، هولندا ، كندا ، وألمانيا.

وأكثر البلدان فساداً في العالم هي على التوالي : الصومال في المركز الأخير (177) ، ثم جنوب السودان ثانياً (176) ، كوريا الشمالية ثالثاً (175) ، سوريا رابعاً (174) ، والسودان خامساً (173) ، واليمن سادسا (172) وليبيا سابعا (171) .

وأوضح التقرير ان الدول التي جاءت في المراكز الأخيرة كأكثر الدول فساداً بالعالم تشترك في غياب الديمقراطية وضعف المؤسسات ، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في المالية العامة.

وتشترك البلدان التي سجلت المراتب العليا الافضل في خصائص رئيسة منها : الديمقراطية ووجود حكومات مفتوحة ، والقضاء المستقل ، والحريات المدنية ، وحرية التعبير والصحافة ، وحق الحصول على المعلومات.

وقال خوزيه أوغاز رئيس منظمة الشفافية الدولية (يعاني الناس في بلدان عديدة من الحرمان من الاحتياجات الأساسية ، وينامون جوعى كل ليلة بسبب الفساد .. وفي الوقت نفسه يتمتع النافذون والفاسدون بحياة منعمة مع إفلاتهم من العقاب).

وأضاف ( ليس لدينا وقت كثير.. لابد من مكافحة الفساد على الفور، حتى تتحسن حياة الناس في مختلف أنحاء العالم).

(نص التقرير باللغة الانجليزية أدناه) :

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

(ملخص عن الدول العربية أدناه) :

http://www.transparency.org/news/feature/arab_states_a_very_drastic_decline_AR

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