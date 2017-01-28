مغامرة عاطفية طائشة تنهى اقامة ارهابى مصرى بالسودان

(حريات)

تسببت مغامرة عاطفية فى مغادرة الارهابى المصرى (ع .ع . أ) للسودان الى ليبيا .

وكان الارهابى المصرى (ع . ع . أ) قدم الى السودان هارباً من حكم فى قضية ارهابية 2015 ، وتعرف فى مول تجارى شهير بالخرطوم على شابة سودانية (م . ح . أ) .

واوضحت صديقة مقربة من الشابة السودانية (م . ح . أ) ان الارهابى المصرى لم يكن صادقاً مع صديقتها ، فبعد سلسلة من اللقاءات غرر بها واعدا لها بالزواج ، ورغم ووعوده المتكررة وإلحاح صديقتها ظل يماطل ورفض التقدم رسميا للاسرة . واكتشفت الاسرة السودانية المحافظة العلاقة ، فأنذرت الشابة بضرورة ايقافها وبدأت تبحث عن مكان سكن الارهابى المصرى ، وعندما عرف بذلك طلب من قيادته الاخوانية المصرية السماح له بتحقيق رغبته بالالتحاق بالجهاد فى ليبيا ، وغادر قبل حوالى شهر مذعوراً وعلى عجل الى هناك !

وتشير (حريات) الى تكرار حوداث الاحتكاكات مؤخرا ما بين الأسر السودانية والاخوانيين المصريين والسوريين – الذين يبدوا ان قادتهم لم (ينوروهم) بصورة كافية حول ضرورة مراعاة خصوصيات المجتمع السودانى الذى يقيمون بينه.

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