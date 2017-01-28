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    • مغامرة عاطفية طائشة تنهى اقامة ارهابى مصرى بالسودان

    January 26, 2017  

    (حريات)

    تسببت مغامرة عاطفية فى مغادرة الارهابى المصرى (ع .ع . أ) للسودان الى ليبيا .

    وكان الارهابى المصرى (ع . ع . أ) قدم الى السودان هارباً من حكم فى قضية ارهابية 2015 ، وتعرف فى مول تجارى شهير بالخرطوم على شابة سودانية (م . ح . أ) .

    واوضحت صديقة مقربة من الشابة السودانية (م . ح . أ)  ان الارهابى المصرى لم يكن صادقاً مع صديقتها ، فبعد سلسلة من اللقاءات غرر بها واعدا لها بالزواج ، ورغم ووعوده المتكررة وإلحاح صديقتها ظل يماطل ورفض التقدم رسميا للاسرة . واكتشفت الاسرة السودانية المحافظة العلاقة ، فأنذرت الشابة بضرورة ايقافها وبدأت تبحث عن مكان سكن الارهابى المصرى ، وعندما عرف بذلك طلب من قيادته الاخوانية المصرية السماح له بتحقيق رغبته بالالتحاق بالجهاد فى ليبيا ، وغادر قبل حوالى شهر مذعوراً وعلى عجل الى هناك !

    وتشير (حريات) الى تكرار حوداث الاحتكاكات مؤخرا ما بين الأسر السودانية والاخوانيين المصريين والسوريين – الذين يبدوا ان قادتهم لم (ينوروهم) بصورة كافية حول ضرورة مراعاة خصوصيات المجتمع السودانى الذى يقيمون بينه.

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    التعليقات

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    2 تعليق على “مغامرة عاطفية طائشة تنهى اقامة ارهابى مصرى بالسودان”

    1. بعشوم كلب للخلأ في January 26th, 2017 1:44 pm

      ولا الحقيقة المرة أنو بناتنا بقو يقعوا مغمدات فى شبايه مهند وبقية المسلسلات الللى ماتتسماش.معناها الأخوان ما بيختلفوا كتير من جماعتنا بتاعين جهاد النكاح وكلو عندهم مجاهدات فى بنات المسلمين ولا ما ما مسلمين (أنا متأكد أنهم ما متأأكدين من حكاية أسلامنا زيها زيها زى عروبتنا ونسبنا العباسى الشهير!)

    2. Salah Ibrahim في January 26th, 2017 7:35 pm

      ملعون أبو النظام المجرم الذي جلب إلينا هؤلاء المعتوهين.

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