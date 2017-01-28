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    • أكثر من 160 إصابة جديدة بالسرطان في (24) يوماً

    January 26, 2017  

    (صحف – حريات)

    استقبل مستشفى الذرة بود مدني أكثر من 160 حالة جديدة منذ مطلع يناير حتى يوم امس الاول الموافق (24) يناير الحالي، بحسب ما ذكرت صحيفة (الجريدة) اليوم .

     وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة ان التردد بلغ 270 حالة يومياً، شمل التردد على العيادات وجرع الكيماوي والاشعة العلاجية، واشارت الى ان الحالات المكتشفة يومياً تتراوح بين 7 الى 10 حالات.

    ومن جانبها كشفت اختصاصية سرطان الاطفال، رئيسة قسم الاطفال بمستشفى الذرة بمدني د. ندى عثمان لصحيفة (الجريدة) ، عن استقبال 10 حالات من خلال عيادتين تعملان يومين خلال الاسبوع بمعدل 5 حالات في اليوم، من الاطفال، ونوهت لتوفر 10 أسرّة بعنابر المستشفى ممتلئة، بجانب سريران خاصان بغرفة العزل تم استخدامهما لكثرة الحالات.

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