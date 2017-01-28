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دكتور الطيب احمد النعيم استشاري جراحة العظام : فحوصات الرنين المغنطيسي المكلفة بلا داعي
فحوصات الرنين المغنطيسي المكلفة وبلا داعي
انا جراح عظام وصاحب خبرة في المجال تمتد لخمس وعشرين عاماً وقد خدمت في خمس دول وعشرات المستشفيات. اكتب هذه الرسالة لأنني منزعج وحزين للمبالغة في طلب الفحوصات المكلفة من مرضى يكافحون ويقاسون من اجل العيش.
واخص تحديداً طلبات الرنين المغنطيسي المكلفة والتي في الغالب لا داعي لها. يكاد كل من اشتكى من الام في الظهر ان يطلب منه عمل رنين مغنطيسي بمبلغ كبير لا يملكه . ولا عجب ان محلات الرنين المغنطيسي في الخرطوم على قفى ما يشيل بغرض التكسب من الغلابة .
اضف للتكلفة المالية الغير ضرورية الاثر النفسي والقلق الذى يصيب المريض حينما يخطر بوجود انزلاق غضروفي وفى الغالب يكون الانزلاق غير مؤثر او ما يعرف بـ clinically insignificant . ويظل هذا المريض في حالة من الوهم ويظل عاجزاً بحق وحقيقة بعد ذلك الرنين اللعين.
دكتور الطيب احمد النعيم
استشاري جراحة العظام.
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2 تعليق على “دكتور الطيب احمد النعيم استشاري جراحة العظام : فحوصات الرنين المغنطيسي المكلفة بلا داعي”
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التحية للدكتور الطيب أحمد النعيم
الله يكتر من امثالك انت
عايز كمان ازيدك : الطب انتهي بقي مصدر نهب للمواطن وبس
انت ظاهر عليك ماشغال في السودان
المواطن البسيط لو اتكلم عن ضعف الطبيب يقولوا ليهو انت بتفهم شنو
الحمد لله الحقيقه طلعت منكم