دكتور الطيب احمد النعيم استشاري جراحة العظام : فحوصات الرنين المغنطيسي المكلفة بلا داعي

(حريات)

فحوصات الرنين المغنطيسي المكلفة وبلا داعي

انا جراح عظام وصاحب خبرة في المجال تمتد لخمس وعشرين عاماً وقد خدمت في خمس دول وعشرات المستشفيات. اكتب هذه الرسالة لأنني منزعج وحزين للمبالغة في طلب الفحوصات المكلفة من مرضى يكافحون ويقاسون من اجل العيش.

واخص تحديداً طلبات الرنين المغنطيسي المكلفة والتي في الغالب لا داعي لها. يكاد كل من اشتكى من الام في الظهر ان يطلب منه عمل رنين مغنطيسي بمبلغ كبير لا يملكه . ولا عجب ان محلات الرنين المغنطيسي في الخرطوم على قفى ما يشيل بغرض التكسب من الغلابة .

اضف للتكلفة المالية الغير ضرورية الاثر النفسي والقلق الذى يصيب المريض حينما يخطر بوجود انزلاق غضروفي وفى الغالب يكون الانزلاق غير مؤثر او ما يعرف بـ clinically insignificant . ويظل هذا المريض في حالة من الوهم ويظل عاجزاً بحق وحقيقة بعد ذلك الرنين اللعين.

دكتور الطيب احمد النعيم

استشاري جراحة العظام.

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