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    • ترحيب و مناشدة من حركة العدل و المساواة

    January 26, 2017  

    (حريات)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ترحيب و مناشدة من حركة العدل و المساواة السودانية

    ترحّب أمانة حركة العدل و المساواة السودانية بالولاية الخرطوم بعودة السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي و إمام الأنصار إلى أرض الوطن، بعد أن غاب عنها زهاء العامين و نصف العام، قدّم فيها الكثير من أجل جمع صف المعارضة، و البحث عن حلول سلمية للقضية السودانية. كما قدّم إسهامات مشهودة على مستوى المسرح الإقليمي و الدولي. و الحركة إذ ترحّب بالإمام الصادق المهدي في وطنه الذي سخّر حياته لخدمته، تهيب بقطاعات الحركة من الشباب و الطلاب و المرأة و المهنيين و بكل عضويتها و مناصريها و بالشعب السوداني في العاصمة المثلثة للخروج يوم غد الخميس 26 يناير 2016 لاستقباله انفاذاً لتوجيهات قيادة في الخارج، و قناعة بأن في عودة رئيس حزب الأمة إلى أرض الوطن قوة دفع إضافية مهمّة للعمل المعارض في الداخل.

    و الله وليّ التوفيق.

    أمين أمانة الحركة

    ولاية الخرطوم

    ابو انفال.

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