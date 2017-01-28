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    • ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻻ‌ﻣﺎﻡ

    January 26, 2017  

    (حريات)

    ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ (ﺣﻖ)…

    ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ..

    ﺗﺮﺣﺐ ﺣﺮﻛﺔ (ﺣﻖ) ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻻ‌ﻣﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻻ‌ﻣﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻻ‌ﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ.. ﻭﺣﺮﻛﺔ (ﺣﻖ) ﺍﺫ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺗﻄﻤﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻ‌ﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ…

    ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ (ﺣﻖ)

    25 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017.

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