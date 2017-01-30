مليشيا الدعم السريع تعتدى على ضابط شرطة

(عمر محمد)

الاعتداء علي ضابط شرطة

عمر محمد

** شاهدت قبل ساعات من الان وبعيني كما غيري شاهد الحادثة الصادمة بقسم شرطة الابيض (الاوسط) التي تدمي القلب وتسيل الدموع من المقل وتثير الخيبة والاحباط النفسي مشهد مؤلم يحرك لواعج النفس حزنا واسي وتوضح المنحدر السحيق الذي وصلنا اليه.

** اقتحام قوة عسكرية ما اظن نظامية لتصرفها الاخرق بعربة دفع رباعي قسم شرطة الاوسط واقتحام القسم والاعتداء علي بعض افراد الشرطة والملازم شرطة حمزة الذي اصيب اصابات بالغة ومن ثم اختطافه بالعربة ويرجع سبب الحادثة الى القبض علي احد افراد القوة ذات عربات الدفع الرباعي وهم معروفين وطبعا ديل عندما تحدث عنهم الامام الصادق وابراهيم الشيخ كان مصيرهم السجن والاعتقال .. قبض علي الفرد بواسطة شرطة مكافحة المخدرات وبحوزتة (بنقو ) وتم فتح بلاغ في مواجهته لكن اظنه فوق القانون تم اخراجه من الحراسة عنوة وحمرة عين واصبحت مدينة الابيض في خطر وتكررت حالات الاعتداء من قوات الجنجويد الدعم السريع علي المواطنين وليس الحادثة الاولي للشرطة .

** اصبح الامر خطيرا مادام الشرطة التي من مهامها تطبيق القانون وادخال الامن وحماية المواطن يتم الاعتداء في عقر دارها ويختطف ضابطها ويتم اطلاق المجرمين فان الفوضي هي التي تعيش بيننا وقادم الايام حبلي.

(عمر محمد – فيسبوك).

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