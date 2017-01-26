صحيفة الاسبوع المصرية ترد على بيان السفارة الكاذب

-
أحدث الأعمدة
-
المكلْفت أم المكلّف يا مولانا الوزير ؟ و يا … ؟ لبنى أحمد حسين
-
منسيون شمائل النور
-
بَركَّة الجات منك يا (جامع) !! زهير السراج
-
البرلمان بين ( سوق المواسير) و شركات الأدوية الوهمية !! مدثر عثمان
-
لماذا لا يُشهَر سيف القانون ضد هؤلاء؟؟!! طلال دفع الله
-
في بورتسودان استعدادات متواصلة لاحياء ذكري الشهداء د. ابومحمد ابوآمنة
-
عودة المهدى قهوة ناقصة التنتنه صلاح جلال
-
برلمان (عدم الشغلة)..!! عثمان شبونة
-
-
أحدث المقالات
-
في صبيحة عودة الامام الصادق المهدي ،، لتتحد قوى المعارضة الشعبية! حسن الجزولي
-
إنهم يوقظون الفتنة في المناقل !! حسن وراق حسن
-
السودان – السعودية و إيران – ميثاق النبي الأعظم لعام 2017 د. حامد برقو عبد الرحمن
-
نبتة تُبدي تساؤلات..رفع العقوبات.. أيثمر قمحاً دواءً وحريات..كونوا على العهد إصراراً وثبات راشد منير المهدي
-
ماذا يريد منّا هؤلاء المصريون !! صلاح التوم كسلا
-
متي يكون التغيير الطيب محمد جاده
-
لعنةُ الموارد : دورُ النفط في انفصال جنوب السودان 2 – 3 د. سلمان محمد أحمد سلمان
-
السودان: رفع العقوبات التجارية والاقتصادية الأمريكية وتداعياتها د.التجاني الطيب إبراهيم
-
في ذكري إغتيال شهيد الفكر الأستاذ/ محمود محمد طه : فقدان الرموز وأثاره السالبة عثمان عبدالله فارس
-
مفاهيم (الزقلتة) و(العط) فى (دغمسة) تاج السر الملك محمد بشير حامد
-
سوداننا الي أين الطيب محمد جاده
-
سَفِيرُ جَهَنَّم .. من ذاكِرةِ الرُّعْبِ المُخابَراتِي فِي بِلاطِ صَاحِبَةِ الجَّلالَة ! كمال الجزولي
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان
-
هادية حسب الله تنعى الراحل د. عاطف صغيرون
-
هيئة محامي دارفور تنعي أحد مؤسسيها الاستاذ / محمد علي حسن قاسم
-
الحركة الشعبية تنعي المناضل كوكو آرات
-
-
أحدث ما نشر
-
عبد الله عبد القيوم يكشف عن تعذيب مروع لعدد من المعتقلين
-
الشيخ / الزبير محمد على : لو اعتقلتني أو عذبتني فلن تغير قناعاتي
-
راصد فضاء المجتمع المدنى : ارتفاع ملحوظ فى نسبة الانتهاكات الخطيرة
-
تفاقم خطير لاصابات الكوليرا والاسهالات المائية الحادة
-
تحليل مهم للخبير الاقتصادى المرموق د.التجاني الطيب إبراهيم عن تخفيف العقوبات الامريكية
-
جوزيف ناي في مواجهة فريد زكريا : هل صارت أفضل أيّام أمريكا من الماضي ؟
-
( كــفـاية ) الأمـريـكـيـة تــدعـو تـرمـب لتـحـديـث وتـشـديـد الـعـقــوبـات
-
(الجارديان) : المساعدات بالعكس.. كيف تسرق الدول الغنية الدول الفقيرة؟
-
الكذابون : دليل دامغ
-
هنا وردة : مدونة النظرية النقدية
-
د.صبري محمد خليل : التدين الشعبي السوداني: البنية والهوية والمذاهب المناقضة له
-
منظمة العفو الدولية امنستي : يجب إيقاف الاعتداءات على الطلاب الدارفوريين
-
جعفر خضر : القمع والإغراء مصفاة النضال
-
جان فرانسوا دورتيي : لماذا لا تموت الإيديولوجيَّات أبداً؟
-
قراءة جورج مقدسي لتيولوجيا الشافعي الفقهية
-
حميدتى يفضح نفسه ونظامه
-
نور صلاح يروى تفاصيل سوء المعاملة بزنازين جهاز الأمن
-
أكثر من (392) إصابة بالكوليرا والاسهالات فى العاصمة والولايات
-
ياسر عرمان : حقائق جديدة في المشهد السياسى السودانى
-
اسرائيل لعبت دوراً اساسياً فى تخفيف العقوبات عن النظام السودانى
-
النيابة الأمريكية تطالب برفع الحصانة عن المتحرش دبلوماسى المؤتمر الوطنى
-
يا له من (مشروع حضارى) !!
-
دكتور حيدر ابراهيم : الطريق من العصيان المدني الى الانتفاضة المحمية
-
الخطاب الوهابي .. ابن باز نموذجاً (قراءة تحليلية)
-
الكذابون : خارجية المؤتمر الوطنى تحاول التنصل من المتحرش الجنسى
-
ارهابيون مصريون تحولوا الى اثرياء بالخرطوم
-
ما لا يقل عن ٢٣ بين قتيل و جريح في مدينة الجنينة
-
المعتقلون يواجهون التعذيب وسوء المعاملة
-
بند غامض عن (أجور ممركزة) يعادل (4) مرات ميزانية الصحة !!
-
صندوق النقد الدولى : احتياطى النقد الاجنبى بالسودان لن يغطى سوى شهر واحد من الواردات
-
نص تعديلات تكريس حكم الطاغية
-
الدكتور محمد شحرور : ثقافة عصور الاستبداد
-
هيلين ماكابي : جون رولز ونظرية العدالة
-
نظريَّة الطَّاعة في الخطاب الإسلامي : التأسيس النَّصّي والفعل التاريخي
-
صحيفة الاسبوع المصرية ترد على بيان السفارة الكاذب
ردت صحيفة الاسبوع المصرية على بيان سفارة نظام المؤتمر الوطنى بالقاهرة .
وأعادت الصحيفة أمس 23 يناير نشر اعترافات (74) متهما فى قضايا ارهابية عن تورط النظام السودانى فى انشطتهم . وأكدت على النتاقض ما بين بيان سفارة نظام المؤتمر الوطنى بالقاهرة 19 يناير 2017 الذى ينفى أي وجود لمنسوبي جماعة الإخوان فرع مصر بالسودان !! وبيان الجناح العسكري لجماعة الإخوان المصريين الهاربين في السودان 17 يناير 2017 الذى يقر بأنهم موجودون وعقدوا جمعية عمومية وأجروا انتخابات في الخرطوم!!!!.
وكشفت الصحيفة عن اسم الملحق الاعلامى القادم لسفارة النظام بالقاهرة ، راشد عبد الرحيم . وتشير (حريات) الى انه من ابرز كوادر المتأسلمين الأمنية والاعلامية ، ويؤكد تعيينه الاولوية التى يعطيها نظام الخرطوم لاختراق الاعلام المصرى .
(للمزيد أدناه):
http://www.hurriyatsudan.com/?p=217028
http://www.hurriyatsudan.com/?p=216738
http://www.hurriyatsudan.com/?p=216978
التعليقات( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)
3 تعليق على “صحيفة الاسبوع المصرية ترد على بيان السفارة الكاذب”
لا تتردد في ترك التعليق...
حملات حريات
توقيعات للمطالبة بتشكيل بعثة تقصي حقائق دولية حول استخدام الاسلحة الكيميائية
دعوة للتوقيع على عريضة لانقاذ حياة الطالب / محمد حسب الله بقارى
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
عريضة لمجلس الأمن الدولى تدعو لتغيير ثابو مبيكى
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
بعد ترحيل (26) سودانياً ، عريضة تطالب النرويج بايقاف تعاونها مع النظام الدكتاتوري في السودان
(حريات) تناشد سلطات المملكة السعودية اطلاق سراح الاستاذ / وليد الحسين
حملة ارفعوا ايديكم عن طلاب دارفور : دعوة لوقف التعذيب والاختفاء القسري والقتل علي الهوية
حملة ارحل .. لا للتمديد لعمر الفساد والاستبداد
حملات سابقة
-
كاريكاتير
فيديو حريات
- تابعوا صفحـــتنا
علي الفيس بوك
الصفحة الرسمية لصحيفة حريات علي الفيس بوك
اخر أخبار السودان
عـلــــــى تويــــــــــتر
Tweets about "#darfur OR #sudan OR #southsudan OR #sudanrevolts"
تابع حريات على
مواقع صديقة
-
أحدث الأعمدة
-
المكلْفت أم المكلّف يا مولانا الوزير ؟ و يا … ؟ ... لبنى أحمد حسين
-
منسيون ... شمائل النور
-
بَركَّة الجات منك يا (جامع) !! ... زهير السراج
-
البرلمان بين ( سوق المواسير) و شركات الأدوية الوهمية !! ... مدثر عثمان
-
لماذا لا يُشهَر سيف القانون ضد هؤلاء؟؟!! ... طلال دفع الله
-
في بورتسودان استعدادات متواصلة لاحياء ذكري الشهداء ... د. ابومحمد ابوآمنة
-
عودة المهدى قهوة ناقصة التنتنه ... صلاح جلال
-
برلمان (عدم الشغلة)..!! ... عثمان شبونة
-
-
أحدث المقالات
-
في صبيحة عودة الامام الصادق المهدي ،، لتتحد قوى المعارضة الشعبية! ... حسن الجزولي
-
إنهم يوقظون الفتنة في المناقل !! ... حسن وراق حسن
-
السودان – السعودية و إيران – ميثاق النبي الأعظم لعام 2017 ... د. حامد برقو عبد الرحمن
-
نبتة تُبدي تساؤلات..رفع العقوبات.. أيثمر قمحاً دواءً وحريات..كونوا على العهد إصراراً وثبات ... راشد منير المهدي
-
ماذا يريد منّا هؤلاء المصريون !! ... صلاح التوم كسلا
-
متي يكون التغيير ... الطيب محمد جاده
-
لعنةُ الموارد : دورُ النفط في انفصال جنوب السودان 2 – 3 ... د. سلمان محمد أحمد سلمان
-
السودان: رفع العقوبات التجارية والاقتصادية الأمريكية وتداعياتها ... د.التجاني الطيب إبراهيم
-
في ذكري إغتيال شهيد الفكر الأستاذ/ محمود محمد طه : فقدان الرموز وأثاره السالبة ... عثمان عبدالله فارس
-
مفاهيم (الزقلتة) و(العط) فى (دغمسة) تاج السر الملك ... محمد بشير حامد
-
سوداننا الي أين ... الطيب محمد جاده
-
سَفِيرُ جَهَنَّم .. من ذاكِرةِ الرُّعْبِ المُخابَراتِي فِي بِلاطِ صَاحِبَةِ الجَّلالَة ! ... كمال الجزولي
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان
-
هادية حسب الله تنعى الراحل د. عاطف صغيرون
-
هيئة محامي دارفور تنعي أحد مؤسسيها الاستاذ / محمد علي حسن قاسم
-
-
أحدث ما نشر
-
النص الكامل لمقال د. النور حمد : تشريح بنية العقل الرعوي
-
قراءة العصيان من خلال عقل السلطة
-
كاريكاتير للفنان عمر دفع الله
-
الهبوط والترقي في فهم الخطاب القرآني
-
الحريم في المجال العام .. سامي عبد العال
-
نوال السعداوي : وتسعد المرأة بعقلها المبدع؟
-
فشلنا في تربية الذكور والاناث
-
دراسة نقدية لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب
-
ست بعورة
-
حقوق النساء بين الموروث والنص الديني والسيطرة الذكورية
-
الموقف في شمال السودان من تطورات الاوضاع في الجنوب
-
( الفكاهة مابين التنميط والترويح)
-
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
-
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
-
هل يخطط نظام البشير لاستجلاب دواعش الى الخرطوم ؟
-
الرجل الوطواط يفاجيء الإسلام ودارفور
-
رحل الترابي.. وعجلة الهوس الديني ما زالت تدور!!
-
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
-
الأزمة السودانية (الحوار بالتقسيط) !
-
داعشيات … امال قرامى
-
فى الدعوة إلى المراجعات …آمال قرامي
-
التعاطى الاعلامى (الذكورى) مع الارهاب …. امال قرامى
-
عبد الكريم الكابلي قمة من قمم السودان السامقة في الفن
-
(دناءة نافع).. هباء الحوار.. ومضحكاته المريرة..!
-
وانتم أكبر سافوتة فى اذن شعبنا !!
-
السودان ـ موجة اعتقالات في صفوف المعارضة
-
لا حل سوى اسقاطه ، عمر البشير يعلن رفضه لقرار مجلس السلم والأمن الافريقى
-
للحالمين والجراقيس ..لا أحد يستطيع عزل القائد عبدالعزيز الحلو
-
يعني أيه؟
-
كلير كارليسل : الفلسفة لعامّة الناس.. عن القيمة اليومية للفلسفة
-
حكومة البشير الجديدة مجرد بيضة ديك
-
(من يحكم دولة الجنوب الآن؟؟ )
-
نفهم انو انتم عايزين يرجعو العقوبات تاني.،،
إذا الموضوع ما مصلحة وطن ومواطن،،
الموضوع عماله وبس،،، مصر أكبر عدو للسودان
ليست المشكلة في صحيفة الحريات التي تنقل اخبارا بمصداقية
ولكن المشكلة في السلوك الاجرامي للنظام فهل للمواطن السوداني اية مصلحة في محاولة اغتيال حسني مبارك في اديس
راشد عبدالرحيم كان طالب جامعة الأزهر كلية الإعلام ومن قيادات تنظيم طلاب الكيزان الفاسدين في الثمنينات زمن النميري و رأسمالي طفيلي متأسلم وزاد ثراء بعد إنقلاب البشير و صار من المقربين من أسرة زوجة البشير الأولى !!!