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    • صحيفة الاسبوع المصرية ترد على بيان السفارة الكاذب

    January 24, 2017  

    (حريات)

    ردت صحيفة الاسبوع المصرية على بيان سفارة نظام المؤتمر الوطنى بالقاهرة .

    وأعادت الصحيفة أمس 23 يناير نشر اعترافات (74) متهما فى قضايا ارهابية عن تورط النظام السودانى فى انشطتهم . وأكدت على النتاقض ما بين بيان سفارة نظام المؤتمر الوطنى بالقاهرة 19 يناير 2017 الذى ينفى أي وجود لمنسوبي جماعة الإخوان فرع مصر بالسودان !! وبيان الجناح العسكري لجماعة الإخوان المصريين الهاربين في السودان 17 يناير 2017 الذى يقر بأنهم موجودون وعقدوا جمعية عمومية وأجروا انتخابات في الخرطوم!!!!.

    وكشفت الصحيفة عن اسم الملحق الاعلامى القادم لسفارة النظام بالقاهرة ، راشد عبد الرحيم . وتشير (حريات) الى انه من ابرز كوادر المتأسلمين الأمنية والاعلامية ، ويؤكد تعيينه الاولوية التى يعطيها نظام الخرطوم لاختراق الاعلام المصرى .

     (للمزيد أدناه):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=217028

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=216738

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=216978

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    3 تعليق على “صحيفة الاسبوع المصرية ترد على بيان السفارة الكاذب”

    1. ود المر في January 24th, 2017 7:09 pm

      نفهم انو انتم عايزين يرجعو العقوبات تاني.،،
      إذا الموضوع ما مصلحة وطن ومواطن،،
      الموضوع عماله وبس،،، مصر أكبر عدو للسودان

    2. المندهش يرد علي ود المر في January 25th, 2017 4:42 am

      ليست المشكلة في صحيفة الحريات التي تنقل اخبارا بمصداقية
      ولكن المشكلة في السلوك الاجرامي للنظام فهل للمواطن السوداني اية مصلحة في محاولة اغتيال حسني مبارك في اديس

    3. عباس محمد علي في January 25th, 2017 12:44 pm

      راشد عبدالرحيم كان طالب جامعة الأزهر كلية الإعلام ومن قيادات تنظيم طلاب الكيزان الفاسدين في الثمنينات زمن النميري و رأسمالي طفيلي متأسلم وزاد ثراء بعد إنقلاب البشير و صار من المقربين من أسرة زوجة البشير الأولى !!!

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