(مولانا) .. إيرادات بحجم الجدل

(وكالات)

أثار فيلم مصري حقق إيرادات كبيرة في دور السينما يتناول علاقات المؤسسة الدينية بالدولة حفيظة أئمة مسلمين وطالب بعضهم بمنع عرض الفيلم.

ويقدم فيلم “مولانا” المأخوذ عن رواية بالاسم ذاته للكاتب إبراهيم عيسى قصة داعية تلفزيوني شهير يعاني من أجل التوفيق بين مبادئه الدينية ومطالب وضغوط السياسيين وأجهزة الأمن إضافة للإغراءات الإنسانية التقليدية.

ومن خلال البطل وهو إمام أزهري يستعرض الفيلم العلاقة المعقدة والشائكة بين الدولة والمؤسسة الدينية ووسائل الإعلام والتشدد الإسلامي في مصر.

وغضب أئمة أزهريون من الفيلم الذي يقولون إنه يشوه صورة المؤسسة الإسلامية في الوقت الذي تكثف جهودها لكبح جماح التطرف الديني.

وقال الشيخ الأزهري سامح محمد “إحنا في وقت ما ينفعش فيه الإثارة إحنا في وقت ما ينفعش فيه إن إحنا نهيج الجماهير مرة أخرى. إحنا في وقت ما ينفعش ندعو فيه إلى التفرقة مرة أخرى… طيب أنت لما تيجي تدخل مسجد دلوقتي وأنت حضرتك اتفرجت على هذا الفيلم. تنظر للإمام أنهي نظرة؟ يعني هتنظر له إزاي؟ هتشوفه أنت إزاي؟ هتشوفه اللي أنت شوفته في الفيلم هتتصوره قدامك.”

لكن مخرج الفيلم مجدي أحمد علي له رأي مختلف. يقول “ده وقته جداً. إحنا كل يوم فيه شهداء من الشرطة ومن الجيش ومن الناس العادية. وفيه دم حوالينا في المنطقة كلها مش بس مصر. بص حواليك تلاقي اليمن وتلاقي سوريا وتلاقي ليبيا وتلاقي تونس وتلاقي الجزائر. يعني مش ممكن. كل هذا العنف بسبب إن الدين دخل في السياسة واستعمل سواء الدين استعمل السياسة أو السياسة استعملت الدين.”

ووصفت مجلة (فارايتي) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا الفيلم بأنه “نقد صريح للفساد والأصولية” وأنه “سيكون أحد أكثر الأفلام إثارة للجدل” في مصر.

وحقق فيلم (مولانا) إيرادات في دور السينما 7.3 مليون جنيه (نحو 388 ألف دولار) بعد ثلاثة أسابيع من العرض.

وقال إبراهيم عيسى مؤلف الرواية المأخوذ عنها الفيلم والذي ساعد في كتابة السيناريو “الدين والسلطة والمال.. المثلث ده موجود في مصر والوطن العربي بشكل مروع. وأنا رأيي إن هو المسؤول عن كل الانحطاط الفكري والسياسي وأستطيع أن أقول وبالضرورة والاجتماعي الذي نعيشه.”

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