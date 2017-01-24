الحركة الشعبية : جيشنا متواجد في قلب الأراضي السودانية ولا وجود لنا فى دولة جنوب السودان

(حريات)

الحركة الشعبية : جيشنا متواجد في قلب الآراضي السودانية ولا وجود لنا في داخل دولة جنوب السودان

تعمدت جهات للخلط والتشويش عن طلب دولة جنوب السودان من الجيش الشعبي بعدم التواجد في الجنوب، ثم مرة أخرى بإن هنالك مراقبين من الإتحاد الإفريقي يتحققون من إمكانية تواجدنا في جنوب السودان، نود أن نقول الآتي :

أولا: لا تواجد لنا مطلقا في أراضي دولة جنوب السودان.

ثانيا: ندير أراضي محررة أكبر من دولة بلجيكا وبلدان آخرى، وفي قلب الأراضي السودان.

ثالثاً: حركتنا يتواجد معها أكثر من مليون مواطن سوداني رغم قصف الطيران الحكومي المستمر.

رابعاً: وجودنا ممتد حتى خمس كليومترات من كادقلي و٢٣ كلم من الدمازين.

خامساً: الأراضي المحررة توجد بها إدارة مدنية ومدارس ومستشفيات ومراكز تدريب سياسي رغم الحصار الجائر الذي يفرضه علينا النظام في الخرطوم.

أخيراً تعلم أجهزة النظام التي تمارس الدس الرخيص أكثر من غيرها بإننا موجودون في قلب الأراضي السودانية رغم إنهم استخدموا كل موارد الدولة لتحطيم الحركة والجيش الشعبي في السودان ولكسر إرادتنا، ولكن إرادتنا لا تنكسر ونضالنا جزء من نضال الشعب السوداني وأثبتنا إن الصلاة في كاودا مكلفة أكثر من غيرها، وهذه الحرب ليست حربنا ومفروضة علينا، ولكننا نعلم إن شعبنا سيصل الي سلام عادل، وإن أجندة النظام الحربية الي زوال.

مبارك أردول

المتحدث بإسم ملف السلام

الحركة الشعبية لتحرير السودان

٢٢ يناير ٢٠١٧م

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