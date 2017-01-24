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    • فى تسجيل مسرب ، وزير الخارجية الامريكى المنصرف يعترف بسماحهم بصعود داعش للضغط على نظام الاسد

    January 23, 2017  

    (يوتيوب)

    فى تسجيل مسرب ، وزير الخارجية الامريكى المنصرف يعترف بسماحهم بصعود داعش للضغط على نظام الاسد

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