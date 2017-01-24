ارهابيون مصريون يعترفون بتورط النظام السودانى فى أنشطتهم

(حريات)

اعترف موقوفون مصريون فى قضايا ارهابية بتورط النظام السودانى فى أنشطتهم .

وذكر عدد من المتهمين في اعترافاتهم ، بحسب ما أوردت صحيفة (الاهرام) المصرية 22 يناير الجارى ( أنهم وآخرون قاموا بالتسلل إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية الحدودية، لتلقي دورات تدريبية عسكرية وحركية وتثقيفية لأعضاء المجموعات المكلفة بتنفيذ العمليات العدائية الموكلة إليها، بمعرفة عناصر من كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس). وأضافوا (تضمنت تدريبات بدنية وأخرى على استخدام البنادق الآلية وبنادق القنص والمسدسات وفك وتركيب الأسلحة). و(تضمنت دروسا حول أمن الأفراد لتوقي الاعتقال، واستخدام النقاط الميتة في التسليم والتسلم بترك الشيء محل التسليم في مكان مؤمن وإبلاغ المستلم بذلك المكان دون التقابل المباشر معه، فضلا عن كيفية التعامل مع المحقق عن طريق إبداء المعلومات الأقل حساسية وخطورة دون الأخرى أثناء الاستجواب، إلى جانب دروس في أمن المعلومات عن طريق دراسة كيفية تشفير البيانات واستخدام التطبيقات المؤمنة للتواصل، وأمن الهاتف المتمثل في عدم الاحتفاظ بصور شخصية أو ملفات هامة عليه، واستخدام أكثر من حساب على تطبيقات التواصل الاجتماعي للتضليل).

وأضافوا ( ان الدورات تضمنت أيضا وسائل رصد الشخصيات والهيئات عن طريق دراسة كيفية تعقب ومراقبة الهدف محل الرصد والتخفي أثناء الرصد. وقرروا أنهم اتخذوا من عدد من الشقق والمزارع، مقارا تنظيمية لهم، حيث كانت تجري بها التدريبات العسكرية، وكان يتم التدريب على القنص وإطلاق النيران داخل عدد من المزارع التي كانت تستخدم أيضا في تخزين الأسلحة).

وسبق وكشفت صحيفة (الاسبوع) المصرية 16 يناير الجارى وقائع مفصلة عن دعم النظام السودانى للجماعات الارهابية المصرية .

واصدرت سفارة نظام المؤتمر الوطنى بالقاهرة بياناً 19 يناير 2017 ينفى أي وجود لمنسوبي جماعة الإخوان فرع مصر بالسودان !! هذا فى حين اصدر الجناح العسكري لجماعة الإخوان المصريين الهاربين في السودان بيانا 17 يناير 2017 أكد أنهم موجودون وعقدوا جمعية عمومية وأجروا انتخابات في الخرطوم!!!!.

(مصدر التقرير أدناه):

http://gate.ahram.org.eg/News/1383331.aspx

(للمزيد أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=216738

http://www.hurriyatsudan.com/?p=216978

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