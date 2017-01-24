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    • جهاز الأمن يعذب أحمد عطا الله

    January 22, 2017  

    (حريات)

    أكد المؤتمر السودانى تعذيب أحد اعضائه المعتقلين لدى جهاز الأمن .

    وأوضح الحزب ان أحمد عطا الله عضو المؤتمر بالولاية الشمالية بعد اعتقاله قبل يومين بواسطة جهاز الأمن بمدينة مروى تعرض للضرب بالعصا والصعق بالكهرباء وغيرهما من اشكال الاساءات وسوء المعاملة .

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