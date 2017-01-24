صباح آدم : 45 يوما على اعتقال د. مضوى إبراهيم ولا تزال الزيارة ممنوعة

(صباح ادم – فيسبوك)

45 يوما مضت على اعتقال مضوى إبراهيم آدم والسائق آدم الشيخ و37 يوما مضت ايضا على اعتقال نورا عبيد المحاسبة بالشركة لماذا ؟ لا أحد يعلم . هل سمح بزيارتهم ؟ حفيت الأقدام إلى مكتب استعلامات الأمن ( لخدمة المواطنين) الإجابة متفق عليها رفض الطلب . هل يعلم أحد ان كانوا إحياء أم أموات ؟ لا أحد عدا الحكومة الأمنية . الأسر قلقة ، ولكن من يهتم ومن يكترث ، عليهم أن يطمئنوا ، الحكومة لن تؤذي أحدا هى فقط تنتهك الحقوق لتحفظ الأمن ولن يضير الشعب شئ طالما أن الأمن مستتب !.

أما حان للظلم أن ينتهى اما حان لليل أن ينجلي أما حان للفجر أن ينبلج حسبنا الله ونعم الوكيل من استمراء الظلم .

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