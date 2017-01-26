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    • مقتل طالبة من جامعة العلوم الطبية بصفوف داعش بليبيا

    January 21, 2017  

    (حريات)

    لقيت الطالبة السودانية آية الليثي التى انضمت لصفوف تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) عام 2015 حتفها بجمهورية ليبيا.

    وأفاد مصدر مقرب من الأسرة (راديو تمازج) ان الأسرة تلقت الخبر عبر اتصال هاتفي من جمهورية ليبيا وأن الأسرة أكدت الخبر واقامت سرادق العزاء.

    وكانت الطالبة آية الليثي تدرس بكلية العلوم الطبية التابعة لوزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة قبل أن تعلن عن انضمامها لتنظيم الدولة الإسلامية مع عدد من الطالبات السودانيات العام قبل الماضي.

    وسبق وأقر وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن ، خلال منتدى دوري بمجلس الوزراء، اكتوبر 2015، أن ما لا يقل عن 70 سودانيا، من الجنسين، ألتحقوا بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في ليبيا وسوريا.

    وتشير (حريات) إلى أن حكومة المؤتمر الوطني تشارك الجماعات المتطرفة في المنطلقات الايديولوجية الرئيسية ، ولكنها بسبب المواءمات والانتهازية السياسية لا تصل إلى درجة شططها . كما يتبنى المؤتمر الوطني سياسة مزدوجة تجاه مثل هذه الجماعات ، فمن ناحية يسمح لها بالنشاط بل ويؤازرها ، كي يخيف بها الغرب والقوى الديمقراطية في الداخل وينفذ بها بعض العمليات القذرة ، ومن ناحية أخرى (يبيع) بعض ملفاتها الى المشترين الإقليميين والدوليين ، ولكن بالحد الذي يجعل سمسرته مطلوبة دوماً.

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    التعليقات

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    4 تعليق على “مقتل طالبة من جامعة العلوم الطبية بصفوف داعش بليبيا”

    1. القرشى على عبد اللطيف في January 21st, 2017 5:03 pm

      انها القذارة فى اقبح صورها فعصابة الرقاص ظلت على الدوام تتاجر بدماء الابرياء فطلاب جامعة مامون حميدة تم التغرير بهم بواسطة الاسلام السياسى الذى يقوم بتجنيد الطلاب اليافعين ويدغدغ مشاعرهم بقتال الكفار ودخول الجنة والحور العين وان بمجرد وفاتهم فن ارواحهم سترتقى الى اعلى الجنان وقد اطلعت على رسالة بعث بها طالب بجامعة السودان ووالده الان فريق شرطة وقد جاء خبر وفاته بليبيا وذكر لاسرته بانه سيشفع لسبعين منهم ويطلب فقط عفو والديه لانه يريد اللحاق باخوانه الذين سبقوه فى محرقة الافك والتضليل اللهم انتقم من كل تجار الدين بكل مسمياتهم بدءا بعصابة الرقاص مرورا بحماس وداعش وجيش النصرة وطالبان والقاعدة وكل منظمات الفتن والضلالات والتدليس والاتجار بدين الله الحنيف

    2. عبدالمنعم الصديق في January 22nd, 2017 3:17 am

      حالتهم تعيسه والشيخ والله محنا / بعد ما شهدا قال فطسو شيلوهم من الجنه / ونصيحتى زى الورثه أمرقوها بعد أجلنا / والحيران بعدى يقولو أتلجنا واطجنا .

    3. فريدة الماحي في January 23rd, 2017 9:23 am

      يرحمها الله ويغفر لها. ربها أعلم بمثواها. الميت مطلوب الدعاء له بالعفو والمغفره. يرحمنا الله جميعا ويرحمكم. والصبر والعزاء لاسرتها واصدقائها.

    4. الطيب في January 23rd, 2017 9:29 am

      هنيئا ل72 من أهلها بنكاح الحور وشرب الخمر والعسل بعد أن قامت المجاهدة بقتل النساء والاطفال وافتض إخوتها المجاهدون الكثيرات.

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