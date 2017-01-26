مقتل طالبة من جامعة العلوم الطبية بصفوف داعش بليبيا

(حريات)

لقيت الطالبة السودانية آية الليثي التى انضمت لصفوف تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) عام 2015 حتفها بجمهورية ليبيا.

وأفاد مصدر مقرب من الأسرة (راديو تمازج) ان الأسرة تلقت الخبر عبر اتصال هاتفي من جمهورية ليبيا وأن الأسرة أكدت الخبر واقامت سرادق العزاء.

وكانت الطالبة آية الليثي تدرس بكلية العلوم الطبية التابعة لوزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة قبل أن تعلن عن انضمامها لتنظيم الدولة الإسلامية مع عدد من الطالبات السودانيات العام قبل الماضي.

وسبق وأقر وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن ، خلال منتدى دوري بمجلس الوزراء، اكتوبر 2015، أن ما لا يقل عن 70 سودانيا، من الجنسين، ألتحقوا بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في ليبيا وسوريا.

وتشير (حريات) إلى أن حكومة المؤتمر الوطني تشارك الجماعات المتطرفة في المنطلقات الايديولوجية الرئيسية ، ولكنها بسبب المواءمات والانتهازية السياسية لا تصل إلى درجة شططها . كما يتبنى المؤتمر الوطني سياسة مزدوجة تجاه مثل هذه الجماعات ، فمن ناحية يسمح لها بالنشاط بل ويؤازرها ، كي يخيف بها الغرب والقوى الديمقراطية في الداخل وينفذ بها بعض العمليات القذرة ، ومن ناحية أخرى (يبيع) بعض ملفاتها الى المشترين الإقليميين والدوليين ، ولكن بالحد الذي يجعل سمسرته مطلوبة دوماً.

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