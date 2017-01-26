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    • جهاز الأمن يستدعى اسماء محمود محمد طه

    January 21, 2017  

    (حريات)

    استدعى جهاز الأمن الامينة العامة للحزب الجمهوري الاستاذة اسماء محمود محمد طه وعضو المكتب التنفيذي للحزب الاستاذ ابراهيم بركات للتحقيق معهما اليوم السبت 21 يناير .

    وكان حشد كبير من اعضاء وانصار الحزب الجمهوري أحيا ذكرى 18 يناير بوقفة احتجاجية بالخرطوم بالقرب من القصر ، الاربعاء 18 يناير الجارى.

    واوضحت الأمينة العامة للحزب الاستاذة أسماء محمود محمد طه ان الوقفة لاسترداد الحقوق بالوسائل السلمية.

    وحاصرت قوات كثيفة من الاجهزة الامنية المحتجين .

    وسبق واستدعى جهاز الأمن عضوي الحزب الجمهورى الدكتورة فاطمة جمال والاستاذ/أسامة نصرالدين ، 15 يناير.

     كما سبق واستدعى نائب الامين العام الاستاذ/عصام الدين خضر وعضو اللجنة التنفيذية الأستاذ/ ابراهيم بركات، والامين السياسي البروفيسير / حيدر الصافي والدكتورة / هدى ابراهيم كمبال.

    وأكد الحزب ( ان هذه الاستدعاءات لن تزيدنا الا اصراراً علي المضي قدماً لإنتزاع حقنا الدستوري في التنظيم والتعبير سلميا، ولن يثنينا وعد او وعيد).

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=216801

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “جهاز الأمن يستدعى اسماء محمود محمد طه”

    1. Hassan Ismail ali في January 22nd, 2017 9:03 am

      ماا ييطالب به الاخوة الجمهووريون حق كفله لهم االدستور و من غير المعقول ان يمنعو من هذا الحق لما يحملونه من افكار و في نفس الوقت يعطونه للشيوعيين

      اللنهج السلمي و الحضاري للاخوان الجمهورين اسقط تتبرير استخدام العنف بحجة التخريب

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