أوراق منسية : ما بين بابكر بدري وآمنه عطية تعليم البنات إبداع سوداني

بدرالدين حسن علي

كتبت عدة مقالات عن بابكر بدري رائد تعليم المرأة في السودان ، كما قام علي الكنزي بتلخيص كتابه تاريخ حياتي لفائدة الأجيال الجديدة ، كتب الكثير عن بابكر بدري ووجد بعض الإهتمام إذاعيا وتلفزيونيا ، ولو كانت لنا سينما سودانية معافاة لأنتجت لنا افلاما عن أفذاذنا مثل بابكر بدري .

لي صديق زاملني بالأهلية الثانوية أم درمان سنوات الزمن الجميل في السودان ” زين العابدين عبدالسلام

حجاز ” وعلى الرغم من دراسته للطيران لكنه كاتب مبدع ، مؤخرا عرفنا بالرائعة آمنه عطية قمة أخرى من القمم السودانية في تعليم المرأة .

يقول الزين أن آمنه عطية سجنت وكافحت وأنجزت

وتعتبر أول إمرأة سودانية تقود سيارة وذلك في عام 1945 إبان فترة الإستعمار البريطاني للسودان ،إلى جانب أنها أول إمرأة تحوز سلاحاً وترخيصاً خاصاً باستعماله ، فضلاً عن أنها تعتبر صاحبة الريادة في قيام أول مدرسة إبتدائية خاصة للبنات بمنطقة المقرن في عام 1957.

تبدو “آمنة عطية” محافظة على قواها وذاكرتها على الرغم من سنوات عمرها التي جاوزت التسعين سنة، كما تبدو معتزة بإنجازاتها. ويقول عملت في بداية حياتها معلمة في المدارس الأولية بمدينة ود مدني وكان عمرها حينها 17 سنة وتنقلت بعيداً عن سنار مسقط رأسها وإنتقلت بعدها للعمل بالمدارس الأولية في قرى الجزيرة المختلفة، أنشأت ” آمنة عطية ” أول جمعية دعوية للنساء أطلق عليها جمعية «أم المؤمنين» عام 1966، وبدأت رحلة الكفاح والمثابرة حيث دافعت عن قضية تعليم البنات، وأنشأت أول مدرسة للتعليم الخاص أدخلت بسببها السجن مرتين، وعاصرت رؤساء السودان السابقين بدءاً من الزعيم إسماعيل الأزهري ومروراً بالرئيس إبراهيم عبود ونميري وسوار الذهب والصادق المهدي وصولاً إلى عمر البشير.

وتسرد ” آمنة عطية ” قصة كفاحها خاصة في مجال التعليم فتقول : أن حياتي منذ بدايتها كانت ملأى بالعجائب ولاقيت العديد من الشدائد في طريق وعر وشائك ولكنني إخترت طريقي عن قناعة ، ففي بداية عملي كمدرسة بالمدارس الحكومية بمدني إفتتحت عدداً من المدارس بالجزيرة بقرى (مهلة وفداسي والرميتاب وود نعمان) وكانت هذه القرى متباعدة وكنت طموحة جداً فطلبت من السلطات الإنجليزية المستعمرة للسودان في ذلك الوقت عربة لأطوف بها على تلك المدارس التي أسستها فلبوا رغبتي، وسرعان ما تعلمت القيادة في فترة أسبوع ، ولكن الضابط الإنجليزي المسؤول في منطقة الجزيرة طلب مني إذن قيادة وطلب مني صورة فوتوغرافية فأخبرته أنني من بنات الريف المحافظات فمن أين أحصل عليها؟ و لحسن حظي كان لدى زوجة ذلك الضابط كاميرا فالتقطت لي صورة ألصقها الضابط على كرتونة وكتب عليها (يسمح لها بالقيادة) فأصبحت أول رخصة لأول إمرأة في السودان وسرعان ما تعلمت القيادة على يد الخواجة وزوجته في مدة أسبوع وسط دهشة وذهول الجميع رجالاً ونساءً وأطفالاً.وتوضح أنه كثيرا ما كان يستوقفها البعض ليتأكد من أنها فعلاً امرأة وتقود السيارة. وتقول: كانت منطقة الجزيرة تعج بالنشاط الزراعي وجيء بالعديد من العمال الأجانب من أفريقيا للعمل في المشاريع الزراعية لكنني توجست من هؤلاء لأن نظراتهم كانت غريبة وخفت أن يعترضوا العربة خصوصاً وأنني صغيرة في السن ، فطلبت سلاحاً نارياً من الخواجة لأحمي نفسي فرفض فذهبت إلى مصر وحاولت أن أشتري سلاحاً لكنني فشلت في ذلك وعدت إلى السودان وحصلت على السلاح بعد قصة طويلة وبعد تدريبات على استخدامه، مشيرة إلى أنها استطاعت إقناع السلطات الإنجليزية بأنها إمرأة راشدة ومتعلمة لا يمكن أن تلحق الأذى بأي شخص.

واصلت ” آمنة عطية ” عملها بالتدريس الحكومي والتنقل بين مدن سنجة وسنار ومدني وجزيرة الفيل والخرطوم إلى أن تم نقلها إلى الولاية الشمالية بمنطقة شندي لتكون محطتها الأخيرة ، إذ أنها قدمت إستقالتها على خلفية خلافات مع رؤسائها في العمل بسبب تمسكها بآرائها الخاصة ورفضها الانقياد.

تقول:عدت بعدها إلى الخرطوم للإلتحاق بدورة في كلية المعلمات وكنت أسكن في سكن داخلي، وكنا نخرج يوم الخميس «بالترماج» و نمر بمنطقة المقرن و قد كنت أشاهد الفتيات دون الأولاد يحملن الحطب والماء من غابة السنط الحالية، كان هذا المنظر يضايقني وذات يوم قررت أن أنزل وأسألهن عما يفعلن فأخبرنني أن أسرهن تجبرهن على ذلك لأن الأولاد في المدارس وكان الفهم السائد في ذلك الزمان أن البنات لا يحق لهن التعليم فسألتهن إن كانت لديهن رغبة في التعليم فأبدين حماسة كبيرة فقررت أن أنشئ مدرسة أولية خاصة للبنات في المقرن بالخرطوم، واجهت العديد من المشكلات ،بعت كل ما أملك من أراضٍ بالإضافة إلى نصيبي فى ميراث أبي، وتقدمت بطلب لرئيس مجلس السيادة الزعيم الأزهري فوافق وقمت بشراء قطعة أرض بالمقرن وبنيت عليها غرفة من الطين وأقمت عليها غرفاً من الخشب لتكون فصولا،بذلت جهوداً كبيرة لإقناع الأهالي بتدريس البنات، وتجولت على جميع المنازل بالمنطقة إلى أن تكللت جهودي بالنجاح وذهبت إلى الرئيس الأزهري وطلبت منه أن يفتتح المدرسة ، وكنت قبلها قد تقدمت بطلب تصديق المدرسة لضابط مجلس الخرطوم والذي رفض وعارض الموضوع ، لكنى لم أهتم به كثيرا وفوجئت به في يوم الإفتتاح يحضر ومعه قوة من العساكر لكنهم لم يستطيعوا القبض عليّ في لحظة الافتتاح بسبب وجود الرئيس الأزهري، لكن الضابط قبض عليّ بعد ذلك وأودعت السجن وما لبثت أن خرجت منه بعد فترة قصيرة وكنت أسخر من فعلتهم، أسست مدرسة الأماني في العام 1957 كأول مدرسة بنات أولية خاصة بالخرطوم وأسست بعدها مدرسة وسطى وثانوي وداخلية ، في عهد نميري صادروا مني المدرسة بحجة إنتمائي للتيار الإسلامي حيث كانت بداية حكومة مايو الشيوعية وأدخلت السجن بعد أن رفضت تسليم المدرسة للحكومة، وبعد عهد نميري أرجعها لي الرئيس الصادق المهدي لكني رفضت فتحولت المدرسة إلى مدرسة حكومية وأنا سعيدة بأنني أديت رسالتي على الوجه الأكمل !!!!!

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