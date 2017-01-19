هذا ما جناه علينا (دواعشنا ) وما جنينا على أحد

عصام جزولي

1/ تكاليف المعيشة (الاسعار)

الصنف السعر

ربع كيلو اللحمة العجالى 16500 جنيه

ربع رطل الشاى 10000 جنيه

رطل السكر 7000 جنيه

ربع رطل توم 10000 جنيه

رطل لبن 7000 جنيه

قطعة جبنة البقرة الضاحكة 2000 جنيه

دستة البيض 18000 جنيه

جالون بنزين 28000 جنيه

أنبوبة غاز 120000جنيه

متر الكهرباء (أكثر من 400 ميقواط) 26 جنيه

متر كهرباء (أقل من 400 ميقواط) 150 جنيه

قارورة ماء صغيرة 2500 جنيه

طلب فول سادة 9000 جنيه

علبة صلصة كبيرة 14000 جنيه

صابونة حمام صغيرة 7000 جنيه

معجون سجنال صغير 5000 جنيه

قطعة فجل وأحدة 2500 جنيه

3 قطع فلفلية 5000 جنيه

3 قطع جزر 5000 جنيه

كيلو طماطم 10000 جنيه

كيلو موز 8000 جنيه

كيلو البصل 10000 جنيه

4 قطع زلابية 1000 جنيه

4 قطع طاعمية 1000 <نيه

كوب شاى سادة 3000 جنيه

كوب شاى لبن 5000 <نيه

2/ الفساد (الاعتداء على المال العام )

الجهة نوع الاعتداء ملحوظات

ولاية الخرطوم خيانة أمانة- تزوير واختلاس ارتفع حجم الاعتداء على المال

بنسبة 151%

ديوان الزكاة مخالفة القوانين تحصيل رسوم غير قانونية

مشروع جسر الدباسين ضعف الرقابة والتخبط وسوء اختيار المقاولين ارتفعت

تكلفة انشاء المتر الواحد من 1100 دولار الى 1561 دولار

مشروع جسر المنشية خلل فى التنفيذ كلفة اصلاح الخلل 37مليون دولار دون

تحقيق أو مساءلة للمقصرين

هيئة الحج والعمرة تجاوزات عدم اعتماد الميزانية من الجهات المختصة

وعدم ادراجها فى ميزانية وزارة الارشاد

ولاية النيل الازرق تجاوزات تجاوز فى الصرف على مشروع تعلية خزان الرصيرص

ولاية شرق دارفور تجاوزات تجاوز فى مخصصات دستوريين مع تعدد الجمع بين وظيفتين

الولاية الشمالية تجاوزات تجاوز فى الصرف على مشروع سد مروى ومشروعاته المصاحبة

ولاية القضارف تجاوزات تجاوزات فى مخصصات دستوريين مع تعدد الجمع بين وظيفتين

وزارة التعاون الدولى تجاوزات سحب مبلغ 721 مليون من منحه مجهولة الجهة

واوجه صرفها

ولاية غرب دارفور تجاوزا ت تجاوز فى مخصصات دستوريين مع تعدد الجمع بين وظيفتين

وزارة النفط تجاوزات احتساب مصروفات تشغيلية بدون وجه حق

ولاية جنوب دارفور تزوير تزوير بنسبة 34% من الايرادات

بنك السودان رفض المراجعة رفضت الادارة العامة للرقابة المصرفية تقديم

مستنداتها للمراجعة بحجة أن الامر يتعارض مع قانون العمل المصرفى

3/ زيادة الاجور (تمخض الجبل فولد (فأرا)

البيان قبل الزيادة بعد الزيادة

علاوة اجتماعية (زواج) 15 جنيه 50 جنيه

علاوة طفل 5 جنيه 15 جنيه

بدل وجبة 60 جنيه 220 جنيه

بدل مؤهل دبلوم (عالى ) 20 جنيه 100 جنيه

بدل مؤهل (ماجستير) 35 <نيه 200 جنيه

بدل مؤهل (دكتوراة ) 40 جنيه 300 جنيه

ملحوظات :-

1/ تقول وزارة المالية أنها حسنت الاجور بنسبة 20% وهذا تضليل للرأى

العام لان هذه النسبة لا تنطبق الا على 2% من العاملين وهم حاملو

المؤهلات فوق الجامعية (دبلوم- ماجستير- دكتوارة )

2/ هنالك زيادة فى بدل المأمورية تختلف بأختلاف الدرجة الوظيفية ولا

يستفيد منها سوى عدد محدود من العاملين

3/ لأ تزيد نسبة العاملين فى الدولة (قطاع عام وخاص) من جملة القادرين

على العمل بالدولة السودانية عن 10% فكيف يواجه 90% من المواطنين

الزيادات الناجمة عن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والغاز وكل السلع

التى تأثرت أسعارها برفع الدعم عن الوقود ؟ وطالما أنهم لا يتقاضون

مرتبات من الدولة فانهم سوف يرفعون أسعارهم اذا كانوا تجارا أو مزارعين

أو رعاة أو اصحاب مهن هامشية وذلك لامتصاص الزيادة فى تكلفة المعيشة ولا

يقع عليهم ضرر بل يقع الضرر الاكبر على ذوى الدخل المحدود لان الزيادة فى

رواتبهم لا تغطى 5% من الزيادات فى تكلفة المعيشة ( والمفارقة أن رئيس

الجمهورية قال بأنه وجه بتحسين رواتب العاملين بما يعادل تكلفة المعيشة

!!؟؟) علما بأن الدولة رفعت يدها عن السوق وفقا لسياسة (التحرير

الاقتصادى ) وتركت الاسعار ليحددها قانون العرض والطلب وفى ظل فشل

الدولة فى زيادة الانتاج من السلع والخدمات فأن العرض فى تناقص مستمر

وبالتالى الاسعار فى ارتفاع مستمر نظرا لاتساع الفجوة بين العرض والطلب

مما رفع معدل التضخم الى مستويات قياسية كما أن المعدل المعلن للتضخم

(18-20%) معدل غير حقيقى لانه وصل فى سنة من السنين الماضية الى 40% ولم

تستطيع الدولة فعل شىء حتى ينخفض الى 18% فكيف ينخفض التضخم بينما ترتفع

الاسعار بأستمرار اذ أن تعريف التضخم اقتصاديا هو (الارتفاع المستمر فى

الاسعار ) مما يؤدى الى انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وبالتالى

انخفاض قيمتها مقابل الدولار ( تم رفع سعر الدولار من 8ز6 الى 8و15 جنيه)

وقد فضح رئيس الجهاز المركزى للاحصاء الحكومة عندما صرح بأنهم يواجهون

ضغوط من السلطة لعدم كشف النسبة الحقيقية للتضخم لاجهزة الاعلام ) مما

يؤكد ان النسبة المعلنة للتضخم غير حقيقية وفيها تضليل للرأى العام هذا

فضلا عن بقاء الديون الخارجية عند مستوى 40 مليون دولار وفى تزايد مستمر

بسبب اضافة الفوائد السنوية على أصل الدين

4/ عندما شكا المواطنين لوزير المالية من جنون الاسعار رد عليهم بالقول

أنا لا تهمنى الاسعار بل تهمنى الوفرة فما قيمة توفر سلع لا يستطيع

غالبية الناس شراءها ؟؟؟ وبالطبع هو من الذين يستطيعون شراءها والجمرة

بتحرق الواطيها

5/ 15 وحدة حكومية ترفض تقديم مستنداتها للمراجع العام ؟

أخبار صادمة :-

• وزارة الصحة بالخرطوم تقول أن معدل الاصابة بمرض السرطان بلغ 1000 حالة

شهريا !!؟؟

• وزارة الصحة الاتحادية تقول أن معدل الاصابة بالبلهارسيا فى ازدياد

(اختفى هذا المرض فى الستينات وعاد مع الانقاذ )!!؟؟

• وزارة الصحة تقول بتزايد حالات الاصابة بمرض الفشل الكلوى بالبلاد !!؟؟

• أسر فقيرة بالخرطوم تسلم أطفالها لدار المايقوما !!؟؟

• الشرطة بأمدرمان تلقى القبض على أسرة كاملة فى حالة سكر !!؟؟

• والى البحر الاحمر يقول أن أكبر انجازات الانقاذ هو فصل الجنوب !!؟؟

• معدلات سوء التغذية لدى الاطفال فى السودان هى الاعلى فى العالم !!؟؟

• صندوق النقد الدولى يقول بارتفاع نسبة العطالة وتدنى الايرادات بالسودان !!؟؟

• جهات تدخل موادا مشعة عبر (هبات) تتلقاها من الخارج !!؟؟

• مستشفى الاورام بمدنى يحزر من نقص كبير فى العلاج الكيمائى (والرئيس

يتبرع ب20 مليون دولار لبناء مستشفى فى جيبوتى ) !!؟؟

• القبض على امام مسجد بتهمة الاعتداء الجنسى على طفل !!؟؟

• الخارجية تحقق فى اتهام أحد ديبلوماسييها فى نيويورك بالتحرش الجنسى

بسيدة أمريكية !!؟؟

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