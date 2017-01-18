ذكرى 18 يناير : فيا سودان اذا ما النفس هانت .. اقدم للفداء روحي ونفسي

( حريات )

فى 25 ديسمبر 1984 أصدر الاستاذ محمود محمد طه والاخوان الجمهوريون منشورا بعنوان ( هذا او الطوفان) ، ورد فيه ( .. جاءت قوانين سبتمبر 1983 ، فشوهت الإسلام في نظر الأذكياء من شعبنا ، وفي نظر العالم ، وأساءت إلى سمعة البلاد ..) ، (.. هذه القوانين قد أذلت هذا الشعب ، وأهانته ، فلم يجد على يديها سوى السيف ، والسوط ، وهو شعب حقيق بكل صور الإكرام ، والإعزاز .. ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية ، وهي أرضية غير محققة اليوم ..) .فاعتقل الاستاذ محمود وعدد من الجمهوريين ثم قدموا الى محاكم نظام مايو التى يتولى قضاؤها اناس غير مؤهلين لا فنياً ولا اخلاقياً .

وفي 18 يناير 1985 أعدم نظام نميري الاستاذ محمود محمد طه بتهمة الردة ، في مخالفة للحق في حرية المعتقد ، وحرية التعبير ، وللاخلاق السوية ، وللاعراف وللدين .

ولان الاستاذ محمود ( سلام محض) ، حيث لم يمتشق سلاحا طيلة حياته سوى الكلمة ، فان الذكرى مناسبة (صافية ) للدفاع عن حرية الوجدان والضمير (حرية الاعتقاد) .

(حريات) تخصص ملفا كاملا عن الذكرى ، يشتمل على منشور (هذا او الطوفان) ، وكلمة الاستاذ محمود امام المحكمة (المهزلة) التي حكمت عليه بالردة ، وعلى اخر حديث صحفي مع الاستاذ ، ومقالات سودانية عن الاغتيال ، واقوال العالم المتحضر عنه .

http://www.hurriyatsudan.com/?p=10654

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