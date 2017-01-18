نافع يكشف عن خطتهم لتمزيق وحدة المعارضة

(حريات)

كشف نافع على نافع – القيادى فى التنظيم الحاكم – عن خطتهم لتمزيق وحدة قوى المعارضة .

وقال في برنامج (لقاء خاص) الذي بثته قناة (الشروق) مساء أمس الثلاثاء ، وبحسب ما اورد (الشروق نت) ، (… تقدير كبير من قبل الحكومة لإلحاق الرافضين من خلال خطط لذلك) وتوقع ( أن يلتحق رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، وحركات دارفور برئاسة جبريل إبراهيم وأركو مناوي للسلام قريباً، موضحاً أن قطاع الشمال وحركة عبد الواحد لن يكونا مستعدين للانضمام إلا بهدف ترحيل المشكلة إلى الأمام لعرقلتها مجدداً، … ) .

وأقر نافع بالخلافات فى التنظيم الحاكم ، (… الخلافات الداخلية بالمؤتمر الوطني دليل عافية، نافياً أن تكون خلافات الحزب قد أحدثت أي خلل جوهري بالداخل، لكون أن الفكر عاصم …. قاطعاً باستمرار سياسة تصعيد الوجوه الشابة لعدم وجود أي مبرر يجعل الحزب يعيد الحرس القديم .) .

وفى مغالطة للواقع ، واشارة لعمر البشير ، قال نافع (ليس هناك التفاف حول شخص) !.

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