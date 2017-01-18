الأربعاء  18  يناير  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • ومن لم يجُد في حب نُعم بنفسه .. وان جاد بالدنيا اليه ينتهي البُخلُ

    January 18, 2017  

     (حريات)

    * المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

    (لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده) .

    * وما غدرت في الحب اذ هدرت دمي .. بشرع الهوى لكن وفت اذ توفت . (ابن الفارض) .

    * وان هددوا بالهجر ماتوا مخافة .. وان أوعدوا بالقتل حنوا الى القتل .(ابن الفارض) .

    ( راجع ملف ذكرى 18 يناير ) :

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=10654

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...