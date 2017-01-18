الأربعاء  18  يناير  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • الجيش الشعبى يصد هجوما للقوات الحكومية بالنيل الازرق

    January 18, 2017  

    (حريات)

    الجيش الشعبى يصد هجوما لقوات ومليشيات المؤتمر الوطنى بالنيل الازرق

    يوم أمس 17/1/2017 وفى تمام الساعة السابعة صباحا صدت قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال باقليم النيل الازرق هجوما خاطفا لقوات ومليشيات المؤتمر الوطنى على نقطة خارجية بمنطقة الروم بمقاطعة التضامن، جرح واحد من الرفاق المناضلين بجروح خفيفة فى كتفه ، لم يتسنى معرفة عدد خسائر العدو ولكن الدماء على الارض فى ممرات هروبهم تؤكد ان هناك خسائر فى صفوفهم، الاعتداء تم بعد ساعات قليلة من إعلان النظام مد ما سمى بوقف اطلاق النار لمدة ست اشهر وتفضح درجة الاكاذيب والتضليل الاعلامى للنظام الارهابى.

    أرنو نقوتلو لودى

    الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال

    التاريخ: 17/1/2017م.

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...