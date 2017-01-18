رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي يشهد تخريج دفعة من الوحدات الفنية بالجيش الشعبي

(حريات)

رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي يشهد تخريج دفعة من الوحدات الفنية بالجيش الشعبي

*جبال النوبة: أبو القاسم كورمنا*

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان اللواء جقود مكوار مرادة جاهزية الجيش الشعبي لصد أي هجوم من قبل قوات النظام مشدداً أن الجيش الشعبي على أهبة الاستعداد معنويا ولوجستياً لمقابلة أي عدوان غاشم من القوات الحكومية ومليشياتها مضيفاً أن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتقنا.

وأشار مكوار في خطابه عند إحتفالية تخريج دفعة من الوحدات الفنية بالجيش الشعبي هي وحدتي السلاح الطبي وسلاح النقل أشار إلى أن قوات النظام ورغم إعلان الحكومة للعالم بوقف إطلاق النار قامت تلك القوات بالهجوم على مواقعنا في بلدة الروم بالنيل الأزرق مرتين خلال هذا الأسبوع مما يؤكد أن كافة وعود ودعاوى النظام المعلنة ما هي إلا وعود كذوبة غرضها التضليل وذر الرماد في العيون ولكسب الوقت، لذلك لا يمكن أخذها على محمل الجد، فقد استمر النظام ينتهج سياسة المراوغة والخداع طوال سنوات تجربته في السودان.

واشار رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان قدمت الكثير من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار ولكن النظام المتعنت عرقل كل تلك الجهود، وإستعرض اللواء مكوار موقف الحركة الشعبية في الجولات السابقة والتي بلغ عددها (15) جولة تفاوضية إنتهت لطرق مسدودة.

وقال القائد مكوار إن هذه الحرب هي حرب النظام وهي فرضت علينا من حكومة المؤتمر الوطني حكومة الحرب، ولكننا في الحركة الشعبية على إستعداد لمخاطبة القضايا الانسانية وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وفق موقف الحركة الشعبية المعلن بمسار خارجي بالاضافة للمسارات الداخلية لضمان عدم سيطرة النظام على المسارات الانسانية.

وقد حضر الحفل الذي نظم يوم 16 يناير بجبال النوبة حشد كبير من القادة العسكريين والسياسيين والمسؤولين في الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان.

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