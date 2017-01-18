الأربعاء  18  يناير  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • فائز السليك عن المؤتمر الشعبى

    January 18, 2017  

    (فائز السليك – فيسبوك)

    الشعبي..سندخل الحوار من اجل الحريات.

    الشعبي .. مستمرون في الحوار من اجل الحريات.

    الشع… سنشارك في الحكم من اجل الحريات.

    الش.. نريد الاعتقالات من اجل الحريات.

    ال… المتظاهرون مخربون ويقفون ضد الحريات.

    ا………. نؤيد استمرار البشير من اجل الحريات.

    ………. لا لدنيا قد عملنا….هي لله هي لله.

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...