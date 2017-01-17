صحيفة مصرية تكشف وقائع مفصلة عن دعم النظام السودانى للجماعات الارهابية المصرية

(حريات)

كشفت صحيفة (الاسبوع) المصرية وقائع مفصلة عن دعم النظام السودانى للجماعات الارهابية المصرية .

واوردت صحيفة (الاسبوع) أمس 16 يناير (اعترف اعضاء الجناح العسكرى الاخوانى الهاربون فى السودان بان قتلاهم استخدموا الاسلحة النارية لمنع الشرطة المصرية من القبض عليهم تنفيذا لقرارات النيابة العامة واحكام القضاء) . (اجتمع اعضاء الجناح العسكرى الاخوانى الهاربون فى السودان فى الساحة الخضراء بالخرطوم لاداء صلاة الغائب على قائدهم محمد كمال عقب مقتله برفقة حارسه فى مواجهة مع الشرطة فى اكتوبر 2016 ، كما ادوا صلاة الغائب جهارا نهارا على قتيلهم فى صفوف جبهة النصرة فى سوريا البراء حسن الجمل ، الذى هرب من مصر واقام فى السودان ، وبعد تدريبه وتاهيله انتقل للمشاركة فى العمليات الارهابية فى سوريا ، كما ادوا صلاة الغائب فى مساكنهم على أكثر من خمسة قتلى كانوا هاربين فى السودان وشاركوا ضمن خطة تنظيمية فى القتال بين صفوف (داعش) فى ليبيا وجبهة (فتح الشام) فى سوريا ، ومؤخرا استجاب الهاربون لدعوة اخوانية لاداء صلاة الغائب على الارهابى عادل حبارة عقب اعدامه فى مصر تنفيذا لحكم محكمة الجنايات التى ادانته واخرين بتهمة قتل الجنود المصريين فى سيناء !!).

وأضافت (كان الانتحارى الذى نفذ جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة ، بين صفوف الهاربين فى السودان وعاد الى مصر ليشارك مع عناصر تكفيرية فى تنفيذ العديد من الجرائم ثم انتحر بحزام ناسف داخل الكنيسة وراح ضحية فعلته الاجرامية العشرات من الضحايا !!).

وأوردت (اعضاء جماعة الاخوان من الجناحين العسكرى والسياسى الهاربون نظموا انتخابات على ارض السودان لاختيار قيادات لتنظيمهم القطرى ، واكدوا صراحة انهم فصائل مسلحة !!).(اعضاء تنظيم الاخوان الهاربون من تنفيذ احكام قضائية فى جرائم ارهابية تم تكليفهم بتولى مناصب تنفيذية فى جميعات ومنظمات سودانية ، ويشرفون على دورات تدريبية متخصصة للسودانيين والمصريين ، بالاضافة الى التدريبات الخاصة لتأهيل اعضاء الجناح العسكرى الاخوانى المقيمين فى السودان !!).(تم الحاق الارهابيين الهاربين من مصر بعدد من الجامعات السودانية رغم علم الاجهزة المختصة انهم دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة وعلمها ايضا بالاحكام الجنائية الصادرة ضدهم فى قضايا ارهابية !!). (شارك الارهابيون الهاربون فى السودان فى تأسيس وادارة مشروعات على ارض السودان بعلم وتسهيلات من الأجهزة المختصة !!).(بيانات الحركات الاخوانية الارهابية المسلحة ومنها (لواء الثورة) و(حسم) تصدر من العاصمة السودانية الخرطوم لتتبنى الاعمال الارهابية فى مصر !!).

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