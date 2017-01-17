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    • قصيدة مؤثرة للشاعر / صغير أولاد أحمد : اذا كان ربى حبيبك وحدك اخبره انا يتامى وخلقنا بلا فائدة

    January 17, 2017  

    (يوتيوب)

    قصيدة مؤثرة للشاعر / صغير أولاد أحمد : اذا كان ربى حبيبك وحدك اخبره انا يتامى وخلقنا بلا فائدة

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