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    • المركز السُّوداني لحقوق الإنسان ، يُحي ذكرى بطل السلام الشهيد محمود محمد طه

    January 17, 2017  

    (حريات)

    المركز السُّوداني لحقوق الإنسان ، يُحي ذكرى بطل السلام الشهيد محمود محمد طه

     وفقاَ لما درج عليه،المركز السّوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنه، يُحي، وبالتضامن مع مكتبة البشير الريح، ذكري إستشهاد بطل السلام الأستاذ محمود محمد طه، ويوم حقوق الإنسان الأفريقي في يوم 18 يناير الجاري؛ يتحدث فيها: كل من الدكتور محمود شعراني  رئيس المركزـ الأستاذة أسماء محمود محمد طه ـ الدكتور إدريس البنا ـ والدكتور نصري مرقص وآخرين.

    يتخلل الفعالية تقديم أوراق علمية من المتحدثين، و يشارك الفنان جمال النحاس بفقرات من الغناء الوطني، والإنشاد؛ كما يستصحب الفعالية معرض للكتاب.

    المكان: مكتبة البشير الريح بأمدرمان جنوب محلية أمدرمان.

    الزمان: الأربعاء 18 يناير 2017 الساعة 5 مساء

     والدعوة عامة.

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